Nepreslišano: Luka Lisjak Gabrijelčič, zgodovinar, politični analitik

Če je Robertu Golobu s prvovrstno taktično igro uspelo brez resnih političnih posledic odsloviti donedavnega najpriljubljenejšega ministra svoje vlade, se je v strateškem pogledu po enem letu in pol vrnil na izhodišče. Spet smo natanko tam kot pomladi 2022, ko se je Golob vrgel v politiko: pri visokoletečih obljubah o smeli politiki, ki bo povezala najboljše z leve in desne, ohranila javno dobro in ga nadgradila z elementi trga. Medtem je postalo jasno, da je zdravstvo ena od osrednjih tem tega mandata – problem, ki ga ni več mogoče prelagati na jutri in kjer spretno taktiziranje še davno ni več dovolj, da ustavi agonijo sistema. ...