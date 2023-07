zberimo denar za tega ubogega brezdomca! V hiši, njegovem stalnem prebivališču, živijo drugi ljudje, stanovanje, ki ga je prijavil kot začasno in od katerega mu RTV plačuje prevozne stroške, pa je že pred dvema letoma prodal. Kako in kam naj potem svetniki pošljejo obvestilo o začetem postopku o njegovi razrešitvi? Med kralje ulice? Verjamem, da bi ta moralni človek prišel na RTV in ga videl na tabli, pa je revež zbolel. Očitno se je vse zarotilo proti njemu. Če ga vidite ležati na kakšni klopci pod županovim kostanjem, mu povejte, da so čakalne vrste še vedno dolge.

Ne gre mi pa iz glave, kje so ga našli predstavniki njemu podložnega sindikata (radiodifuzije), da so se pooogaaajali in podpisali najverjetneje nezakoniti dogovor. Kje ga je našel Janšev hišni pravnik, da je opravil administrativna (beri umazana) dela, pravna služba RTV, ostali sindikati pa o tem ne vedo nič.

Moja domneva: morda so se v podložni sindikat vpisali vsi janšisti na nacionalki in s tem sporazumom jih nihče ne bo mogel niti premestiti niti odpustiti.

Polona Jamnik, Bled