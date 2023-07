Kot je povedala Tina Huremović, svetovalka za kulturo in PR v Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, zavod vsako leto objavi povabilo k sooblikovanju programa Živa zgodovina, katerega namen je obiskovalce z različnimi vsebinami seznaniti z zgodovino in zgodbami iz časov grofov Celjskih. »Koncept dodatnih programskih vsebin zagotavlja, da obiskovalci odhajajo z gradu polni vtisov o grajskem načinu življenja. Pri tem mislim na predstavitve viteškega tabora, bogate opreme, orožja, načina šivanja in krojenja ter pisanja oziroma kaligrafije. Seveda je v to vključena tudi priprava hrane po starih receptih na odprtem ognjišču, zagotovo pa bo vsem obiskovalkam in obiskovalcem v spominu ostal tudi obisk grajske tiskarne,« je povedala Huremovićeva.

Program za družine

Program je namenjen vsem, je pa res, da je pisan na kožo družinam, ki so tudi osrednja ciljna skupina organizatorjev. V letošnjem programu Živa zgodovina sodelujejo in bodo sodelovale številne skupine oziroma društva: KUD Galiarda, KUD Maistri Marpurgi, Društvo ljubiteljev srednjega veka Druščina zlate ostroge, društvo Vitezi Šaleške doline, Srednjeveško zgodovinsko in kulturno društvo vitezi najemniki grofov Celjskih, Turistično in kulturno društvo Celje, Srednjeveško društvo Red kraljevega orla.

Sogovornica je povedala, da društva pripravljajo programske vsebine na temo srednjega veka z različnimi poudarki in interaktivnim pristopom. »Posebna pozornost se namenja ohranjanju dediščine tipičnih značilnosti srednjega veka brez dodatkov sodobnega sveta. To pomeni, da izvajalci ne smejo uporabljati plastike, ves čas izvajanja programov so kostumirani, vsebine pa morajo sovpadati s srednjim vekom,« je razložila Huremovićeva. Zanimivo je, da mnogi izvajalci s srcem in dušo podoživljajo grajsko življenje. Ko oblečejo kostume, se v resnici preselijo v preteklost in neke druge čase.

Vitezi, plesi, srednjeveška kosila, vezenje …

Poglejmo podrobneje, kaj predstavljajo posamezne skupine oziroma društva. KUD Galiarda ves dan izvaja glasbo v živo, predstavili bodo ples tistega časa in vas povabili v plesne delavnice. Pripravili bodo tudi pravo grajsko modno revijo in predavanje o oblačilih, obenem pa tudi prikazali pripravo preproste srednjeveške malice in kosila. S tem njihovih predstavitev na Starem gradu še ni konec – spoznali boste kaligrafijo in pečatenje pa tudi izdelavo mozaika iz ploščic in šivanje robčkov.

KUD Maistri Marpurgi je zadolžen za prikaz oblačilne tradicije poznega srednjega veka. Tudi člani tega društva bodo pripravljali jedi na odprtem ognju z uporabo sestavin srednjega veka, obenem pa boste z njimi lahko odkrivali značilnosti rokodelskih obrti, kot so vezenje, šivanje, obdelava usnja, rezbarjenje, zeliščarstvo, kovanje, barvanje tkanin … Druščina zlate ostroge ob sobotah in nedeljah postavi potovalni tabor, v okviru katerega predstavijo tipično opremo. Njihova naloga je tudi prikaz vojaške opreme in orožja pa tudi oblačilne kulture, posodja in kuhinjske opreme.

Vitezi Šaleške doline bodo prikazali grajsko plesno tradicijo, a za fante bo zagotovo najbolj zanimiv prikaz viteškega življenja in opreme ter lokostrelstva in sekirometa. Tu so tudi vitezi najemniki grofov Celjskih. Ti ob koncih tedna postavijo tabor z orožjem, oklepi in tabardi ter tunikami. Poleg viteškega turnirja, na katerem se bodo vitezi pomerili z meči, kopji in sekirami, imajo pripravljen otroški ring za male viteze, z meči in ščiti za otroke, lahko pa boste sodelovali v družabnih igrah, kot je kolo sreče z lesenimi kroglami, vlečenje krogle, zbijanje predmetov z lesenimi kroglami, sekiromet …

Lokostrelstvo, skrivnosti tiskarstva

TD Celje je zadolženo za viteški tabor, prikaz priprave jedi po vzoru srednjega veka, oblačilne tradicije in delavnice z izdelovanjem enostavnih kosov oblačil in dodatkov iz blaga, usnja, volne, srednjeveške igre in lokostrelstvo, red kraljevega orla pa za razstavo srednjeveškega orožja v viteškem šotoru z vodenjem po razstavi ter viteške dvoboje. Vsak konec tedna so odprta tudi vrata Grajske tiskarne, v kateri tiskar Marko (brez doplačila) razkriva vse skrivnosti tiskarskega poklica, kot so ga poznali nekoč, in prikazuje tiskanje na ročno izdelan papir z zgodovinskimi klišeji in svinčenimi črkami.

Vrhunec srednjeveških doživetij je vsako leto Srednjeveški dan. Tina Huremović je povedala: »Tudi letos bo tako, in sicer zadnjo avgustovsko soboto, ko se bodo v popoldanskem in večernem času slovenskim društvom pridružile še tuje skupine. Skupaj bodo ustvarili srednjeveško doživetje, ki se bo končalo z večernim ognjenim spektaklom. Dan pred tem bo v starem mestnem jedru grajski glasnik naznanil prihajajoči Srednjeveški dan ter mimohod celjske gospode s kraljico Barbaro Celjsko na čelu.«