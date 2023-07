»Ja, prejšnji teden je slabo vreme odpihnilo četrtkov večer. Škoda … Ponudba s stojnic je bila v nekoliko okrnjeni obliki v gradu, koncert Pedra Makaya pa smo prestavili. V četrtek 24. avgusta bo,« je povedala Blanka Grašič iz javnega zavoda za turizem in kulturo Radovljica. Četrtki v juliju so namreč v Radovljici rezervirani za prijetno druženje na Linhartovem trgu.

Popoldne s polnimi stojnicami

Popoldne je vsakokrat v znamenju rokodelcev, ki ponujajo svoje izdelke; na stojnicah so najrazličnejši izdelki iz keramike, lesa, lahko si izberete kaj od nakita, precej kvačkanih izdelkov pa tudi tekstila, na voljo so izdelki naravne kozmetike. Na trgu je tudi osem stojnic v okviru ARTisha, ki ni le prostor, kjer se zbirajo ustvarjalci, ampak prostor, kjer lahko mimoidoči občudujejo razstavljeno in se napolnijo z ustvarjalno energijo, ki jo s svojimi unikatnimi deli širijo ustvarjalci. Seveda lahko tudi kaj kupijo.

ARTish je svoja vrata prvič odprl decembra 2011, s štiridnevnim dogajanjem v zapuščenem podhodu Ajdovščina v Ljubljani. Od takrat s projektom ARTish nadaljujejo svoje poslanstvo: od marca, ko tradicionalno začenjajo sezono v Kinu Šiška, pa do konca oktobra vsako soboto Gallusovo nabrežje ob Ljubljanici postane skupno mesto ustvarjalcev, artistov in mnogih, ki umetnost vsakodnevno živijo in tako tudi dobijo možnost, da med seboj izmenjajo ideje, mnenja in se spodbujajo pri svojem delu. ARTish so pred časom razširili tudi v Radovljico.

Kulinarika in lokalna tradicija

Četrtkovi večeri prinašajo prijetno glasbo in seveda druženje ob izbrani pijači in kulinariki Okusov Radol'ce. Kulinarična ponudba Radovljice in njene okolice namreč od nekdaj velja za kakovostno in pristno. V zelenem okolju nastajajo zdravi proizvodi, ki jih spretni kuharji povežejo v izjemne jedi, ki jih navdihuje lokalna tradicija. Okusi Radol'ce v svojih lokalih ponujajo lokalno pridelane surovine in iz njih ustvarjajo jedi, značilne za radovljiško okolje. »Vključenih je šest gostiln, prepoznate pa jih po napisu na vhodih, lokalne jedi pa so v jedilnih listih označene s stilizirano radolško čebelico. Kakovost je zagotovljena, saj se ne more vsak vključiti v projekt, ki letos šteje že deseto izvedbo, saj vsakega gostinca prej oceni novinar in kulinarični kritik Uroš Mencinger,« je povedala Branka Grašič.

Glasbeni večeri

Še beseda, dve o glasbeni ponudbi oziroma o tem, katerim glasbenikom in kateri zvrsti glasbe boste lahko prisluhnili v naslednjih nekaj tednih ob četrtkih. Koncerti se navadno začnejo ob 21. uri, na jutrišnjem bodo z vami Tretji kanu in Bort Ross, ki prihajajo z Dolenjske. Ko se nežne, a pronicljive melodije združijo v še intimnejši, akustični različici, se zgodi nekaj novega, nekaj lepega, so zapisali po njihovem koncertu pred dvema mesecema. Teden dni kasneje, to je 27. julija, bo na odru petčlanska, leta 2016 ustanovljena rock skupina iz Vipavske doline Jet Black Diamonds. V četrtek 3. avgusta se bo predstavila Neisha, slovenska pevka pop glasbe, skladateljica in klaviaturistka, ki je leta 2006 prejela platinasto ploščo za več kot 10.000 prodanih izvodov svojega debitantskega albuma.