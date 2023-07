Varaždin se ponaša z izjemno ohranjenim zgodovinskim mestnim jedrom, ki je eno najlepših v Evropi. Ozke in romantične ulice, skladni trgi ter skrita dvorišča vas bodo vrnili v čas, ko je mesto igralo pomembno vlogo v hrvaški zgodovini. Očarljive palače, cerkve in spomeniki arhitekturne dediščine bodo navdušili ljubitelje kulture in zgodovine. Pravijo mu tudi mesto festivalov. Poletje v Varaždinu je vrhunec festivalske sezone, ki se začne že s pomladjo. Več kot 140 programov, ki jih pripravi 25 različnih organizatorjev, na 20 različnih lokacijah ustvari živahno vzdušje, polno zabave in kulture. Festivali, kot sta Špancirfest in Festival varaždinskih dvorišč, privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. To je idealna priložnost za doživetje pravega utripa mesta in spoznavanje lokalne umetnosti, glasbe, mode, kulinarike ter tradicionalne kulture. Posebej izstopa Festival varaždinskih dvorišč v drugem delu junija, ki je prava poslastica za obiskovalce, saj poteka v intimnem vzdušju dvorišč, kjer se obiskovalci lahko srečajo z vrhunsko glasbo, koncerti, umetnostjo, modnimi revijami, delavnicami in še več. To je izjemna priložnost, da vstopite v zasebne prostore mesta, spoznate domače prebivalce in se povežete z lokalno skupnostjo.

Ste za gastronomsko razvajanje?

Varaždin slovi po svoji bogati gostinski ponudbi, zato je obisk mesta odlična priložnost za raziskovanje lokalnih kulinaričnih specialitet. Uživajte v okusnih tradicionalnih jedeh, ki vas bodo popeljale na pravo kulinarično potovanje. Restavracije, kavarne in picerije vam bodo postregle s pristnimi okusi in prijaznim vzdušjem.

Kreativna atmosfera na vsakem koraku

Varaždin je mesto, ki diha umetnost in kreativnost. Obiščite lokalne galerije, muzeje in razstave, kjer boste spoznali domače in mednarodne umetnike. Mesto vas bo navdihnilo s svojo ustvarjalno energijo, ki se odraža v vsakem kotičku. Varaždin sredi poletja je pravo prizorišče za doživetje edinstvenega duha mesta, ki združuje bogato zgodovino, sodobno kulturo, gostoljubne prebivalce in raznoliko turistično ponudbo. Ne glede na to, ali vas privlači festivalsko vzdušje, kulinarika, umetnost ali zgolj očarljivo mestno jedro, bo Varaždin zagotovo presegel vaša pričakovanja in vam pustil trajne spomine.

Najdlje trajajoči ulični festival na Hrvaškem

Jubilejna, 25. izvedba Špancirfesta, najdlje trajajočega hrvaškega uličnega festivala, bo letos potekala od 18. do 27. avgusta 2023. Špancirfest je postal eden najpomembnejših dogodkov na Hrvaškem in je pomemben za turizem ter promocijo Varaždina. Festival vsako leto privabi tisoče obiskovalcev iz vse Hrvaške, pa tudi vedno več turistov iz drugih držav. Letošnja izvedba bo postregla s številnimi vrhunskimi izvajalci, ki bodo z zanimivimi predstavami oživili zgodovinsko jedro mesta. Do zdaj je potrjenih 15 izvajalcev iz različnih držav, vključno s Hrvaško in Brazilijo. Posebna atrakcija bo Siren Orchestra francoske družbe Mécanique Vivante, ki jo bomo prvič doživeli na Hrvaškem. Poleg tega bodo pripravljene tudi festivalske cone, vključno s priljubljeno otroško cono in Kreativnico. Na glavnem odru festivala, imenovanem PAN-oder, se bo v osmih dneh odvilo dvanajst odličnih brezplačnih koncertov. Posebna glasbena poslastica bo koncert ene največjih rock skupin Franza Ferdinanda, ki ji bo sledila mlada obetavna slovenska indie rock zasedba Joker Out. Vila Bedeković bo gostila tri atraktivne koncerte in šest odličnih gledaliških komedij. Poleg tega bodo obiskovalci uživali v Vinskem gradu ter bogati gastronomski ponudbi, v kateri izstopa ponovitev Špancir burger festa.

Ob kopici glasbenih dogodkov bo festival ponudil tudi več kot sto razstavljalcev, Heroje ulice in številne druge vsebine, ki so srce festivala. Skupaj bomo lahko uživali na več kot 500 različnih dogodkih, ki bodo zadovoljili vse okuse in starostne skupine. Privlačen glasbeni program, ki ga dopolnjujejo vsebine za vse generacije, predstavlja najboljšo promocijo festivala. Špancirfest se vse leto predstavlja na sejmih in s pomočjo digitalnega marketinga, pri čemer poseben poudarek namenja državam v regiji ter domačim turistom, ki se radi udeležijo festivala ob koncu poletja. Špancirfest je izjemen poletni festival, ki bo v desetih dneh navdušil obiskovalce s pestrim in kakovostnim programom ter ustvaril edinstveno vzdušje v središču Varaždina. Jubilejna, 25. izvedba festivala prinaša številne novosti in vrhunske izvajalce, zato si ta dogodek zagotovo zasluži vaš obisk sredi poletja. vl

