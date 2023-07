Močnejše nevihte in krajevna neurja bodo možni oba dneva predvsem popoldne in zvečer nad večjim delom Slovenije, je objavila agencija za okolje.

Znova so možni tako toča kot tudi močnejši sunki vetra in močni nalivi. Ob tem bodo možna razlivanja hudourniških vodotokov in poplavljanja padavinske in zaledne vode. Nevihtno vreme bo vztrajalo nad Slovenijo do vključno sobote, šele nedelja pa bo prinesla več sonca in stabilnejšo zračno maso nad našimi kraji.

Zaradi napovedanega slabega vremena zvečer in ponoči so se v nakupovalnem središču Aleja v ljubljanski Šiški odločili, da v svoji parkirni hiši omogočijo brezplačno parkiranje. Zainteresirani lahko avtomobil tja pripeljejo najpozneje do polnoči, odpeljejo pa ga v sredo od 6. ure dalje, so navedli v sporočilu.