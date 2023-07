Dolgo pričakovani zakon sprejet, na preizkusu družbena odgovornost delodajalcev

Koalicija je s 54 glasovi za in 24 proti ob nasprotovanju SDS in NSi po nujnem postopku sprejela zakon o dolgotrajni oskrbi. Ta sistemsko ureja pravice iz dolgotrajne oskrbe in od 1. julija 2025 določa plačilo obveznega prispevka. V opoziciji pričakujejo, da bo državni svet vložil veto.