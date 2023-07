Kot so danes povedali na Arsu, je bila v ponedeljek zvečer temperatura morja, izmerjena na referenčni postaji Koper, 29,2 stopinje Celzija, danes zjutraj pa se je morje ohladilo na 28,3 stopinje Celzija. Doslej najvišja temperatura na koprski postaji, ki jo merijo na globini enega metra, je sicer znašala 31,6 stopinje Celzija, so dodali.

Zelo toplo je tudi morje ob hrvaški obali. Hrvaški hidrometeorološki zavod je sicer zaradi vročinskega vala danes izdal rdeče opozorilo za celotno obalo. V Pulju je imelo morje že ob 8. uri zjutraj 29 stopinj Celzija, na Krku in v Crikvenici pa 28, kažejo podatki hrvaškega hidrometeorološkega zavoda. Najtoplejše je Malo jezero na Mljetu, kjer je imela voda zjutraj 29,3 stopinje.

Na Rabu, v Rovinju in Splitu so morske merilne postaje pokazale 27 stopinj, v Dubrovniku 26,5, v Zadru pa 26,6 stopinje. Najhladnejše je bilo davi morje ob Hvaru, Komiži in Šibeniku s 25 stopinjami.

Kot piše časnik Jutarnji list na spletni strani, so na Hrvaškem rekordno temperaturo morja zabeležili 30. julija 2015, ko je imela voda v Malem jezeru na Mljetu 31,1 stopinje.

Dnevne temperature na Hrvaškem se bodo danes v notranjosti države gibale med 30 in 35 stopinjami, na Jadranu ter v notranjosti Istre in Dalmacije pa celo do 39 stopinj.

V sredo naj bi se nekoliko ohladilo, najvišje dnevne temperature bodo po napovedih meteorologov dosegle 36 stopinj.