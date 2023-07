Janković: Investitor lahko ob visokih temperaturah prekine delo na gradbišču

Na številnih gradbiščih v Ljubljani in po državi delavci delajo kljub ekstremni vročini. Ljubljanski župan Zoran Janković je danes opozoril, da lahko investitorji zaradi visokih temperatur občino zaprosijo za prekinitev dela. Če pa zanjo ne zaprosijo in v največji vročini, torej med 13. in 16. uro, vseeno prekinejo, občina s tem nima težav.