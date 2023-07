»Kosovo je zdaj še bolj varno in kot vedno ponosno,« je ob novici o nakupu letalnikov v nedeljo zapisal Kurti na družbenem omrežju Facebook. Obenem je čestital častnikom ob koncu usposabljanja za uporabo brezpilotnih letal. Kfor je dan kasneje sporočil, da od kosovskih institucij pričakujejo koordinacijo v zvezi z uporabo vseh kategorij letalnikov, vključno z bayraktarjem TB-2.

Spomnili so, da je poveljnik Kforja pristojen za zračni prostor Kosova od konca konflikta leta 1999. Izpostavili so, da se »zgornji zračni prostor lahko uporablja samo za komercialne lete za prelet Kosova iz ene države v drugo, spodnji zračni prostor pa za posebne potrebe in ob predhodni odobritvi poveljnika Kforja«. Spodnji zračni prostor sega do višine 6250 metrov, medtem ko brezpilotni letalniki večinoma letijo na višini do 5000 metrov. V zraku lahko ostanejo do 27 ur, od svoje baze pa se lahko oddaljijo največ 150 kilometrov.

Letalniki bayraktar so vzbudili pozornost zaradi svoje vloge v prvih fazah obrambe Ukrajine pred rusko invazijo. Trenutno jih po navedbah Mednarodnega inštituta za strateške študije (IISS) uporablja okoli deset vojsk po svetu. Zanimanje za njihov nakup je lani izrazila tudi Srbija. Kurti je na Facebooku v nedeljo izpostavil še, da je kosovska vlada v zadnjih dveh letih povečala število vojakov za dobrih 80 odstotkov, proračun za vojsko pa za več kot sto odstotkov.

Kosovska vlada želi kosovske varnostne sile preoblikovati v redno vojsko. Po pisanju mreže Radio Slobodna Evropa bodo do predvidoma leta 2028 dosegli vse operativne zmogljivosti za to, vendar ne bodo zamenjale enot Kforja, ki imajo na Kosovu še vedno okoli 4000 vojakov. Letalniki naj bi po neuradnih podatkih v državo prišli maja, tik pred vojaško vajo Defender Europe 2023. Kosovo na teh vajah ni sodelovalo zaradi napetih razmer na severu države s večinsko srbskim prebivalstvom.