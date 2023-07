John Kerry je v veliki dvorani ljudstva v Pekingu v pogovoru z najvišjim kitajskim diplomatom Wang Yijem podčrtal potrebo po globalnem vodenju problematike podnebnih sprememb, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Kot veste, je podnebje globalni izziv, ne bilateralni. Gre za grožnjo celotnemu človeštvu,« je Kerry dejal Wangu. »To je stvar globalnega vodenja,« je poudaril in dodal, da svet upa na to in da to tudi potrebuje.

»Zdaj upamo, da je to lahko začetek nove definicije sodelovanja in zmožnosti za reševanje razlik med nami,« je sogovorniku v Pekingu navrgel ameriški podnebni odposlanec. »Vemo, da so te razlike velike,« je izpostavil. »Iz izkušenj pa vemo tudi, da, če jih skušamo razreševati, lahko najdemo pot naprej in načine, kako razrešiti te izzive,« je dodal. Wang je na drugi strani izpostavil potrebo po »zdravem, stabilnem in vzdržnem« sodelovanju med državama. Strinjal se je, da je treba združiti moči.

Kerry se je danes sestal tudi s kitajskim premierjem Li Qiangom, po besedah katerega so podnebne spremembe »zastrašujoč izziv«. »Naloga Kitajske, ZDA in pravzaprav vseh držav na svetu je, da okrepijo usklajevanje, vzpostavijo soglasje in pospešijo ukrepe,« je še dejal. Podnebni pogovori med Kitajsko in ZDA so se ustavili lani, potem ko je takratna predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi obiskala Tajvan, kar je ujezilo oblasti v Pekingu.

Kerry pa ima s Kitajsko razmeroma prijateljske odnose. Njegov obisk v tej državi je že njegovo tretje tovrstno potovanje, odkar je v vladi predsednika ZDA Joeja Bidna prevzel položaj posebnega odposlanca za podnebje. Do tokratnega obiska sicer prihaja, ko severna polobla beleži rekordne vročinske valove. Ti so, tako znanstveniki, prav posledica podnebnih sprememb.