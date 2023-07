Gasilci in pripadniki civilne zaščite so se vso noč borili s požari, pri čemer je prva naloga zaščita človeških življenj, obenem pa tudi pomembne javne infrastrukture in zasebnih nepremičnin, je danes povedal tiskovni predstavnik gasilcev Janis Artopjos. Najhujši požar po njegovih besedah trenutno divja v gozdovih v regiji Dervenohorija, okrog 50 kilometrov severno od Aten, kjer ogenj ob podpori šestih letal in enega helikopterja gasi 140 gasilcev.

Ognjeni zublji sicer na ogrožajo naselij, je pa ozračje na območju zadušljivo zaradi dima, ki je zajel regijo, je povedal župan enega od bližnjih krajev, Tanagra. V primerjavi z nočjo se je stanje sicer izboljšalo, a da bi požar omejili, je potrebnega še nekaj dela, je dejal.

Od ponedeljka gori tudi približno 40 kilometrov jugovzhodno od Aten, kjer se je požar začel v kraju Kuvaras, nato pa razširil proti sosednjim letoviškim krajem Anavisos, Lagonisi in Saronida. Tam so v ponedeljek zvečer številni prebivalci morali zapustiti svoje domove. Več domov je zgorelo. Danes požar gasi 230 gasilcev in pet helikopterjev. Promet na cestnem omrežju poteka normalno, razen na cestah v neposredni bližini požarov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Še vedno je aktiven tudi tretji požar pri obmorskem letovišču Lutraki, ki leži približno 80 kilometrov zahodno od Aten, blizu Korintskega prekopa. Ogenj, ki je v ponedeljek vodil v evakuacijo 1200 otrok na počitniških kolonijah, danes gasi 120 gasilcev, pet letal in en helikopter.

Grčija se trenutno tako kot večji del Sredozemlja sooča z vročinskim valom in temperaturami, ki dosegajo 40 stopinj Celzija. Ob močnem vetru oblasti opozarjajo na veliko nevarnost požarov.