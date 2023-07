Od 934.111 delovno aktivnih je bilo maja 834.075 zaposlenih in 100.036 samozaposlenih, kar je največ, odkar statistiki spremljajo registrske podatke o delovno aktivnem prebivalstvu. Število zaposlenih se je v primerjavi z mesecem prej povečalo za 0,1 odstotka, število samozaposlenih pa za 0,3 odstotka, pri čemer se je slednje okrepilo drugič zapored. Na medletni ravni je bila rast 1,4- oziroma 2,7-odstotna. Med delovno aktivnimi je bilo sicer maja nekaj več kot 513.400 moških in okoli 420.700 žensk.

Število delovno aktivnih se je na mesečni ravni najbolj povečalo v gostinstvu, in sicer za en odstotek ali nekaj manj kot 400 oseb, od tega jih je bila dobra polovica tujih državljanov. Večina, nekaj manj kot 33.700 delovno aktivnih, je bilo zaposlenih, približno 4800 pa samozaposlenih.

Z vidika državljanstva je bilo 79,6 odstotka državljanov Slovenije, 3,1 odstotka so predstavljali delovno aktivni iz držav članic EU, 17,3 odstotka pa državljani držav zunaj EU. Tujih državljanov je bilo v gostinstvu primerjavi z mesecem prej več za 3,2 odstotka, prihajali pa so iz 210 različnih držav, največ iz Bosne in Hercegovine. Približno 24.000 delovno aktivnih je delo v gostinstvu opravljalo po pogodbi za nedoločen čas, okoli 14.500 pa v drugih oblikah delovnega razmerja. Povprečna starost je bila 41,3 leta.

Število delovno aktivnih se je sicer v petem letošnjem mesecu znižalo le v dveh dejavnostih, in sicer v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, za 0,6 odstotka na približno 60.600, ter v gradbeništvu, za 0,3 odstotka na približno 75.500. Na letni ravni se je število delovno aktivnih v gostinstvu povečalo za 1,7 odstotka, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 2,4 odstotka ter v gradbeništvu za 4,8 odstotka.

V letu 2022 so bila v Sloveniji evidentirana 104 mestna naselja, število delovno aktivnih pa se je povečalo v vseh, razen v osmih. Skupaj je bila rast 2,2-odstotna. Najizraziteje se je število povečalo v Ljubljani, za 2,1 odstotka, padec pa je bil največji v Kranjski Gori, kjer je znašal 45,8 odstotka.