V sredo bo deloma sončno in na jugu še vroče. Popoldne bodo nevihte od severa zajele večji del Slovenije ter se nadaljevale v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Slovenije bo sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. Danes in jutri bo predvsem popoldne in zvečer povečana verjetnost za močne nevihte povsod po Sloveniji. Možna bodo krajevna neurja s točo, sunki vetra in močnimi nalivi.

Obeti: V četrtek in petek kaže na spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, vročina bo popustila.

Vremenska slika: Iznad Atlantika se nad večji del Evrope razteza šibko območje visokega zračnega tlaka. Severno od Alp valovi vremenska fronta. V višinah z vetrovi zahodnih smeri nad naše kraje doteka zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini pretežno jasno in vroče. V Alpah bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo in popoldanskimi ter večernimi nevihtami, ki bodo zvečer možne tudi v severovzhodni Hrvaški. V sredo bo sprva sončno, popoldne bodo v sosednji Avstriji začele nastajati nevihte, ki se bodo do večera razširile nad sosednje pokrajine Madžarske in severovzhodne Hrvaške.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv na počutje ljudi zmerno obremenilen, v sredo pa bo obremenitev narasla. Danes sredi dneva in popoldne ter deloma tudi še v sredo bo po nižinah večjega dela Slovenije velika toplotna obremenitev. V tem času se priporoča izogibanje napornemu delu na prostem, priporoča se uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci, gozdovih ali v višjih območjih.