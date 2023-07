V Kolpi pri Vinici se je utopil 55-letni moški

V Kolpi na območju Vinice se je v ponedeljek utopil 55-letni moški. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo Mesto, so bili v ponedeljek popoldan obveščeni, da na obrežju reke Kolpe na območju Vinice občani oživljajo moškega. Oživljali so ga tudi reševalci, vendar je kljub temu umrl.