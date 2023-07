So sendviči in SO sendviči. Tistega s pašteto si prihranite za čas, ko RES nimate energije niti za življenje. Ko pa imate vsaj eno iskrico za življenje, si pripravite ta sendvič. Priprava vam bo vzela manj kot 10 minut. Ta sendvič je Sendvič z veliko začetnico, saj je božanski, poln energije in odličnih hranljivih sestavin. Je lepo pisan, lepo nahrani, pa še pocrklja trebušček in dušo. Ta sendvič pokaže, da se imate radi.

V tem sendviču najdemo:

KRUH – Saj veste, kaj pravijo – dober kruh, dober sendvič. Uporabite takega, ki vam je dober tudi že sam po sebi. Kruh popecite, da ima moč držati vse sestavine, ki so v sendviču in se takoj ne napoji tekočine v drugih sestavinah. Če imate dovolj veliko željo, pripravite domač mešani kruh s semeni kot iz pekarne po tem receptu. V receptu najdite vse zvijače, kako pripraviti odličen kruh, in to brez gnetenja.

ZELENJAVO – Če ta sendvič pripravite pomladi, poleti ali zgodaj jeseni, uporabite sezonsko svežo zelenjavo – dober sladek paradižnik in hrustljava solata sta odlični izbiri. Za kremavost in še več zdravja, uporabite še avokado – četrt avokada za en sendvič bo dovolj. Za piko na i dodajte še sušene in v olje vložene paradižničke. To ni nujno, je pa res dobro.

KREMNI NAMAZ – Uporabite namaz, ki ima res globoke okuse. V grški jogurt ali majonezo umešajte žličko zelenega ali rdečega pesta in se pripravite na eksplozijo okusov. Samega pesta ne priporočam, ker je ta zadeva res močnega okusa in potrebujete malo svežine, ki to ostrino preseka. Grški jogurt je najboljša izbira.

BELJAKOVINE – Nekaj beljakovin se nahaja že v grškem jogurtu, sendviču pa dodajte beljakovine še v obliki piščančjih prsi in sira. Izberite sir, ki vam je všeč, gaudo, ementaler, edam itd. Če v sendviču že uporabite salamo, potem naj bo to ta dobra salama, ki je kakovostna in še dobrega okusa.

Priprava sendviča vam bo vzela res malo časa. Najprej narežite kruh in ga na hitro popecite na ponvi brez olja. Medtem operite solato in jo malo odtresite, da voda odteče. Narežite se paradižnik in avokado in skupaj zmešajte pesto in grški jogurt. Na kruh nato namažite namaz, dajte gor solato, sir, paradižnik, salamo, avokado in sušene paradižnike. Če imate še nekaj sveže bazilike, jo le dodajte. Lepo dopolnijo okus bazilikinega pesta. Na vrh nato položite še drugi kos kruha in to je vse. Res daleč od dolgočasnega vsakdanjega sendviča.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 lačni osebi)

nekaj kapljic olja

4 kosi poljubnega kruha

1 žlica zelenega (ali rdečega) pesta

3 žlice grškega jogurta (ali majoneze)

nekaj listov zelene solate

6 rezin poljubnega sira

1 svež paradižnik

1 zavitek priljubljene (piščančje) salame oz. prsi

1/2 avokada

6 v olje vloženih sušenih paradižnikov

nekaj listkov sveže bazilike (neobvezno)

PRIPRAVA

Na olju popecite vse štiri rezine kruha. Pesto in grški jogurt (ali majonezo) zmešajte v kremni namaz. Svež paradižnik in avokado narežite na rezinice. Liste solate operite in osušite.

Na nepopečene strani kruha namažite po žlico pesto namaza. Na dve rezini položite solato, nato sir, paradižnik in še piščančje prsi. Na piščančje prsi položite še avokado, sušene paradižnike in svežo baziko. Na oba obložena kosa položite preostala dva namazana kosa kruha – namazana dela položite na listke bazilike.

Sendviča prerežite po sredini in postrezite – idealno še s veliko skledo zelene solate.