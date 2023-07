Kot je sporočila ukrajinska vojska, je zračna obramba uničila šest raket kalibr, ki so jih izstrelili s Črnega morja. Uničili so tudi 21 dronov šahed iranske izdelave, so navedli in pojasnili, da so razbitine žal poškodovale poslopja v pristanišču in več zasebnih domov.

Natančne lokacije niso navedli, so pa dodali, da je bil na svojem domu poškodovan tudi starejši moški, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Odesi na jugu Ukrajine se nahajajo pristaniški terminali, ki so bili pomembni tudi pri izvajanju dogovora o izvozu ukrajinskega žita med Moskvo in Kijevom.

Ta je po ruski invaziji februarja lani in blokadi ukrajinskih črnomorskih pristanišč lansko poletje omogočil izvoz žita iz Ukrajine. A dogovor se je v ponedeljek iztekel, Rusija pa ni pristala na podaljšanje, ker da med drugim niso bila upoštevana določila o izvozu ruske hrane in gnojil.

Glede na navedbe ukrajinskih letalskih sil so ponoči skupno sestrelili 31 od 36 dronov, ki jih je nad državo poslala Rusija.

V novih napadih je bilo zadeto tudi »industrijsko poslopje« v mestu Mikolajiv na jugu države, je sporočil lokalni guverner Vitalij Kim. Izbruhnil je požar, žrtev pa ni bilo.

Mikolajiv leži ob Črnem morju, okoli 170 kilometrov od Krima. Ruska vojska ga je od začetka invazije februarja lani že večkrat obstreljevala.

Alarmi, ki opozarjajo na nevarnost zračnih napadov, so se sicer poleg Odese in Mikolajiva ponoči med drugim oglasili tudi v Hersonu, Zaporožju, Donecku, Harkovu in Dnipropetrovsku, še piše AFP.