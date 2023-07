Letalo tipa cessna s tremi ljudmi na krovu je po podatkih reševalcev med pristajanjem med slabim vremenom trčilo v hangar, v katerega se je pred neurjem zateklo okoli 13 ljudi. Med smrtnimi žrtvami je tudi pilot letala.

»Pet ljudi je umrlo, osem je ranjenih, od tega dva huje,« je novinarjem povedal tiskovni predstavnik varšavske policije Sylwester Marczak po nesreči na majhnem letališču v vasi Chrcynno, ki leži okoli 47 kilometrov severno od poljske prestolnice. Dodal je, da so jih z letališča o nesreči obvestili okoli 19.40 po lokalnem času in da so odprli preiskavo o vzrokih nesreče.

Tiskovna predstavnica gasilcev Monika Nowakowska-Brynda je za poljsko tiskovno agencijo PAP ocenila, da je bilo slabo vreme verjetno vzrok nesreče.

Pet mrtvih je na Twitterju potrdil tudi poljski minister za zdravje Adam Niedzielski, ki je dodal, da so na kraj nesreče poslali štiri helikopterje in deset reševalnih vozil.