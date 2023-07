Slovenski odbojkarji so v ligi narodov prvič nastopili predlani, ko so bile vse tekme v Riminiju v Italiji. Po rednem delu tekmovanja in petnajstih tekmah so bili tretji, na sklepnem turnirju četverice pa so v polfinalu izgubili s Poljsko in na dvoboju za tretje mesto še s Francijo. Manj uspeha so imeli v lanski sezoni, saj se niso uvrstili na sklepni turnir v Bologni, kjer je, tako kot letos, igralo osem najboljših reprezentanc iz rednega dela. Na koncu so bili deveti, v finalu pa je Francija s 3:2 premagala Poljsko.

V letošnji sezoni so bili Slovenci z osmimi zmagami in štirimi porazi, kolikor jih je imela mesto pred njimi tudi Brazilija, sedmi. Za las so sklepni turnir s šestimi zmagami ulovili lanski zmagovalci Francozi, ki jih v četrtfinalu čaka najboljša reprezentanca rednega dela, ZDA, ki je zbrala deset zmag. Tako kot tudi Japonska in domačinka turnirja, Poljska, ki bo v četrtfinalu igrala z Brazilijo. Četrti četrtfinalni obračun bo med Italijo in Argentino, ki sta zmagali po devetkrat.

V primeru zmage bi Slovenija v polfinalu igrala proti boljšemu iz dvoboja med Poljsko in Brazilijo, ki obe ciljata na prvo mesto. A s podobnimi željami bodo v Gdansku tudi preostale reprezentance. V prvi vrsti to velja za aktualne evropske in svetovne prvake Italijane, ne smemo pa pozabiti niti na Američane. Zanimivo bo videti, česa so sposobni Japonci, ki so edina poraza doživeli na zadnjih dveh tekmah turnirja v Pasay Cityju na Filipinih.

»Japonci natančno vedo, kako izkoristiti svoje prednosti. Borijo se za vsako točko, zato bomo morali igrati potrpežljivo. To je tisto, kar želim svojim igralcem vcepiti že od začetka lige narodov. Odločale bodo malenkosti, v polfinale pa se bo uvrstil tisti, ki bo v odločilnih trenutkih tekme naredil manj napak,« je o četrtkovem nasprotniku slovenske izbrane vrste dejal selektor Gheorghe Cretu.

V ligi narodov, naslednici svetovne lige, ki je bila ustanovljena leta 1990, je imela do zdaj največ uspeha Rusija. Zaradi vojne v Ukrajini tudi letos ni bila med povabljenimi, zmagala pa je leta 2018 (Lille, Francija) in 2019 (Chicago, ZDA). Leto pozneje, ko bi moral biti sklepni turnir v Torinu, je bila odpovedana. V Riminiju je slavila Brazilija in lani Francija. S po šestimi zmagami sta bili v svetovni ligi najuspešnejši Italija in Brazilija, edini reprezentanci, ki sta v njej igrali brez prekinitve, tako kot tudi zdaj v ligi narodov.

V Gdansku bo prvouvrščena reprezentanca dobila milijon ameriških dolarjev, poražena finalistka pa 500.000. Tretje mesto prinaša 300.000 zelencev, četrto 180.000, peto 130.000, šesto 85.000, sedmo 65.000 in osmo (zadnje) 40.000 dolarjev. V rednem delu tekmovanja so bile ekipe za zmago bogatejše za 9500 dolarjev, ob porazu za 4250. Četrtfinalni pari, jutri: ZDA – Francija (ob 17. uri), Italija – Argentina (20.00), četrtek: Japonska – Slovenija (17.00), Poljska – Brazilija (20.00).