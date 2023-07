Še šest etap je do konca 110. dirke po Franciji, razlika med vodilnim Jonasom Vingegaardom in Tadejem Pogačarjem pa je tako majhna, da je v zadnjih zelo zahtevnih etapah napetost pred edino posamično vožnjo na čas na vrhuncu. Če kdaj, lahko pride v 16. etapi, ko bosta vozila vsak zase, do sprememb. Slovenski as potrebuje enajst sekund prednosti na 22,4-kilometrski progi v osrčju Alp, da Danca sklati s prestola in mu sleče rumeno majico. Naloga bo izjemno težka, a prvi kolesar s svetovne lestvice je na drugi in zadnji prosti dan deloval sproščeno, ko je v Megevu odgovarjal na novinarska vprašanja. Ker se hočejo obvarovati pred okužbo s koronavirusom, je srečanje potekalo na spletni platformi.

O tem, ali bi bil pred začetkom Toura zadovoljen s trenutnim položajem.

Mislim, da bi bil.

O kolesarjenju v vročini in pomoči ekipnih sotekmovalcev.

Vsako leto sem boljši v vročini. Še vedno pa nimam rad vožnje v klanec eno uro pri 35, 40 stopinjah Celzija. Veliko vlogo igra to, da me ohranjajo čim bolj hladnega. Mislim, da je to ena glavnih stvari, pri katerih smo se v zadnjih treh letih močno izboljšali.

O manj napadalni taktiki na letošnji dirki.

Lani sem precej več zaostajal in sem si preveč želel razliko zmanjšati, naredil sem nekaj neumnih potez. Letos se bolj kontroliram, tudi nisem tako daleč, da bi zmetal vse bombe naenkrat. Šel sem bolj na en napad in takrat dam vse od sebe. Položaj je vseeno malo drugačen.

O poškodovanem zapestju.

Mislim, da se je na začetku poznalo, da nisem veliko dirkal, mogoče pa mi bo v zadnjem tednu to celo koristilo. Še vedno ne vemo. Ni še povsem v redu, ampak z njim k sreči ne pedaliram, noge so pomembnejše. Bomo videli po dirki, ali po potreben premor.

O trasah ključnih etap v zadnjem tednu.

Poznam trasi kronometra in etape na prelaz Loze. Sobotne pa ne do potankosti, poznam območje, kjer poteka, kakšne so ceste, tako da mi je kar znana. Sreda je po profilu najtežja na tej dirki, prelaz Loze je že sam po sebi izjemno zahteven, a še prej jih bo nekaj. Toda lahko je tudi 20. etapa najtežja, odvisno od kolesarjev, kaj bi radi naredili. Če bo še tesno, če bo treba nadoknaditi čas, lahko ti dejavniki zelo otežijo dirkanje.

O današnjem kronometru in primerjavi s tistim iz leta 2020.

Ta bo kar zanimiv. Starta se bolj ležerno, potem pa pride kar zahteven dvokilometrski klanček, zelo strm. Sledi dokaj lahek spust, kjer bo šlo na polno, a bo treba kalkulirati, koliko energije potrošiti do zadnjega vzpona. Zadnjih 15 kilometrov bo brutalnih, »all in«. Vse, kar bo ostalo, bo šlo tja noter. Kar všeč mi je trasa in upam na dobre noge. Po profilu je dokaj podobna tisti izpred treh let, a bi hkrati rekel, da je povsem drugačna. Vsak kronometer ima svojo zgodbo. Tudi to jo spremeni, če je v prvem, drugem, tretjem tednu, v zadnjem dnevu, vse to vpliva. Čisto drugače gledam nanj kot pred tremi leti, tisti je bil malenkost težji.

O tem, da Jonas Vingegaard kronometer začne za njim.

Od tistega pred sabo ali za sabo malo izveš, ker povezave niso tako dobre, povezava v živo zaostaja. Bolj se zanašaš na čase petih kolesarjev pred tabo, najboljše vmesne čase. Odpeljati hočem po najboljših močeh, se ne ozirati na druge, ker to nima smisla. Treba je dati čisto vse na cesto in videti, kakšne bodo razlike.

O predvidevanjih v boju z največjim tekmecem.

Mislim, da se ga za prav veliko ne da premagati, če bo v taki formi kot do zdaj, vendar upam na nekaj sekund. Realno pričakujem, da bo precej izenačeno. Zelo težko bo, toda v vsakem primeru je treba pritiskati do konca, če se pridobiva ali izgublja, saj še ni zadnji dan.

O pogledu na rekordne dosežke na vzponih in namigovanjih na doping.

Ta vprašanja dobivam vsako leto. Ne vidim nobene razlike v primerjavi s prejšnjimi. Ja, hitro vozimo, v vsaki etapi na polno. Razumem ljudi, da sprašujejo zaradi preteklosti. Nekateri niso šli skozi to.

O psihološkem pritisku.

Nimam načinov in metod za zmanjšanje stresa. S pritiskom živim, to je del športa. Vseeno je, če si deset sekund spredaj ali zadaj, v vsakem primeru je stresno. Že to, da vsak dan slediš urniku, napadom, norim etapam, je stresno.

