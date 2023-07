Na enem najstarejših evropskih zborovskih tekmovanj v Špitalu ob Dravi so se v začetku julija zbrali zbori iz Avstrije, Slovenije, Švice, Severne Makedonije, Kanarskih otokov, Tajske in ZDA, sicer pa se je od leta 1964 na njem zvrstilo več kot 500 zborovskih zasedb in več kot 50.000 pevcev. Tekmujejo izključno mešani pevski zbori, in sicer v dveh kategorijah: umetna pesem in ljudska pesem.

Vsak zbor se je najprej predstavil v kategoriji folklore s programom svojega ljudskega izročila. Prvo mesto je zasedel zbor APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, ki je pod vodstvom dirigentke Rahele Durič Barić osvojil 95 točk od 100 možnih. Naslednji dan se je vseh sedem zborov predstavilo dvakrat, najprej z dvema od treh obveznih pesmi, zvečer pa še s prostim programom. Končni rezultat v kategoriji umetnih pesmi je tvorilo povprečje ocen obeh nastopov. Naš zbor je za izvedbo obveznega programa osvojil 91 točk in za izvedbo prostega programa zavidljivih 96,5 točke. Skupno je tako slovenska zasedba zbrala 93,75 točke in le za pol točke zaostala za zmagovalci kategorije Mount San Antonio College Chamber Singers pod vodstvom dirigenta Brucea Rogersa. Je pa slovenski zbor prejel še nagrado Güntherja Mittergradneggerja za najboljšo interpretacijo sodobne skladbe, in sicer za izvedbo stavka Benedictus iz Tiburtinske mašeGilesa Swayna, ki ga je dopolnila koreografija nizozemske koreografinje Pande van Proosdij.

Ugledno žirijo so sestavljali Günter Wallner, Rainer Held, Maria Goundorina in Herbert Böck, v svojih utemeljitvah pa so o slovenskem zboru zapisali, da je zaznati izjemno homogenost, čistost in rahločutni pianissimo zbora, ki je v kontrastih z eksplozijami energije in mladostnega zanosa v dvorani ustvaril magično glasbeno vzdušje. Pohvalili so tudi smiselno zastavljene in brezhibno izvedene zborovske koreografije, ki glasbe niso ovirale, ampak ji pomagale doseči še višje ustvarjalne nivoje.