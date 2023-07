#intervju Janja Vidmar, pisateljica: Tišina nam lahko odpre oči

Janja Vidmar je edina avtorica, ki se lahko pohvali, da sta bili kar dve njeni mladinski knjigi izbrani za jubilejno zbirko Zlata bralka, zlati bralec, ki jo že 20 let izdaja Društvo bralna značka Slovenije. Je strastna raziskovalka sveta, pohodnica in predvsem pripovedovalka zgodb. Tako se je nedavno odpravila na slavno Camino de Santiago, potem v Toskano in nazadnje na Kreto ter svoje popotovanje za založbo UMco prelila v romaneskno trilogijo z naslovom Koraki, ki jo sestavljajo knjige Niti koraka več, V koraku z volkom in Koraki dvojine.