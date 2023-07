Na makadamski poti do koruznih polj na Krtini je bilo v soboto zelo živahno. Družine v avtomobilih, pari na kolesih in fantiči na skirojih so drveli do koruznega labirinta, ki so ga začeli oblikovati že v zgodnji pomladi. »Res je bilo na dan odprtja labirinta prijetno videti tako lepo število ljudi,« je povedal Luka Kastelic, idejni vodja projekta, ki labirinte po Sloveniji postavlja že vse od leta 2011.

Na 3,5 hektarja postavili koruzno vesolje

Vsako leto si naravovarstveni nadzornik iz strunjanskega krajinskega parka zamisli novo zgodbo. Letošnja rdeča nit, ki se prepleta na dobrih 3,5 hektarja velikem koruznem polju, je vesolje. »Za boljšo predstavo obiskovalcem povemo, da se koruzno vesolje razprostira na prostoru, ki je veliko kot šest nogometnih igrišč, obiskovalci pa se v labirintu počutijo kot pravi vesoljni popotniki.«

Ustvarjalci koruznega labirinta sledijo štirim letnim časom. »Ideja za novo temo labirinta zori praktično celo leto. Čez zimo labirint zrišemo, nato ga na terenu skupaj z geodetom zakoličimo. Spomladi, ko je koruza visoka približno 20 cm, pa pomembno vlogo odigra kmet. Ta glede na označbo naredi poti, kakšno dodatno tudi malo po pomoti,« je povedal Kastelic in na vprašanje, za kakšen izpad letine koruznega zrna gre, odgovori, da gre za slab hektar. Pot po labirintu je ravno dovolj široka, da jo lahko družine prehodijo tudi z otroškim vozičkom. »Danes smo gostili tudi voziček za dvojčka in ni bilo problema,« pove v smehu Kastelic in doda, da se tla po padavinah hitro posušijo. »Ker pa gre za doživetje v naravi, je prav, da so obiskovalci primerno obuti.« To velja predvsem za jesenski čas, saj je labirint odprt do prvega novembra. »Tudi letos bomo labirint poželi po koncu jesenskih počitnic. Že tradicionalno bomo jesenski čas začinili z nočnim sprehodom po začaranem labirintu.«

Zabavne igre in uganke

Da je obisk koruznega labirinta tudi zabaven, poskrbi petnajst zabavno-poučnih točk. »Poskrbeli smo, da je veliko točk namenjenih spoznavanju vesolja, nekaj točk pa je tudi skritih, neoznačenih na zemljevidu,« je povedal Kastelic, s katerim smo se sprehodili skozi del labirinta. »Ker želimo, da družine ali skupine sodelujejo med sabo, dobijo samo en zemljevid pri vhodu,« je povedal sogovornik in dodal, da so zaradi gneče v labirintu letos pripravili dva vhoda. »Na označenih točkah obiskovalci najdejo nalogo in s pravilno rešitvijo dobijo črko. To zapišejo na zadnjo stran zemljevida. Z izpolnjenim geslom se potegujejo za sodelovanje v jesenskem nagradnem žrebu,« je razložil Kastelic in pospremil do sredine labirinta in velikega lesenega mostu z razgledom na celoten labirint in cerkev na hribčku v ozadju.

V senci labirinta so letos postavili koruzno plažo z dvema ležalnikoma. Ob kratkem postanku tako iz vintage radia prisluhnete radijski glasbi. Obiščete lahko koruzni bar in se osvežite z ledeno pijačo. Ob robu labirinta pa je gozdiček, kjer so na eno od vej obesili gugalnico. Za ljubitelje vesolja pa bo nemara najbolj atraktivna foto točka, pri kateri so za ozadje uporabili planet Zemljo.

Tudi letos so pred vhodom v labirint poskrbeli za veliko in urejeno parkirišče ter sanitarije. Zaradi wi-fi povezave je strah, da vam google ne bi mogel pomagati iz labirinta, odveč. Za vse dogodivščine željne bo labirint do konca avgusta odprt vsak dan med 9. in 20. uro, zadnji vstop pa je mogoč ob 18.30. Cene vstopnic ostajajo nespremenjene, 10 evrov za odraslega in 7,5 evra za otroka, ponujajo pa tudi možnost nakupa družinske vstopnice. Plačilo je možno samo z bančno kartico.