Štajerci brez meja

Kadar se iz daljnih krajev vračate domov, veste, da ste blizu doma, ko sedite pred vrati za vkrcavanje na letalo proti Ljubljani. Poleg tega, da zaslišite slovenščino, vas na domovino vedno spomni tudi kakšna skupina glasnih Štajercev, ki na ves glas razlagajo o svojih potovalnih pustolovščinah. Največkrat gre za skupine v pohodniške hlače oblečenih aktivnih mlajših upokojencev, ki v okviru »pustolovskih« agencij odkrivajo svet. Vrhunec domačnosti pa je, ko dedci take razposajene skupine v rokah držijo pločevinke piva, kot da bi sedeli v domačem bifeju, ne pa v avli svetovnega letališča, in to celo v muslimanski državi. Zato, Štajerci, se vam iz dna srca zahvaljujemo, da nas na plažah, v gorah in na svetovnih letališčih spominjate, kako lepo je doma.