Mislim, da se bo treba začeti pogajati, saj bo vsak dan slabše. Ogromno je in bo mrtvih, ogromno bo škode in ne bo bolje. Mir bi morali skleniti že v prvem mesecu vojne. To bi bilo tedaj dejansko možno, saj so s pomočjo Turčije marca 2022 že prišli do sporazuma o miru. A je Ukrajincem Nato razložil, naj tega miru ne sprejmejo, ker bodo z njegovo pomočjo zmagali in bodo dobili boljši izid. Zdaj vsi vidimo, da boljšega rezultata ne bo. Lahko si delajo utvare, toda ljudje, ki računajo na popolno ukrajinsko zmago, so zelo naivni. Najboljša možna priložnost marca 2022 pa je bila zapravljena zaradi zelo neumnega ravnanja držav Nata, ki so Ukrajincem vlile lažno upanje na popolno zmago.