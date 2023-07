Triperesna deteljica

Saj ni res, pa je. Evropski parlament je glasoval o obsodbi izjave hrvaškega vojnega zločinca, ki je dejal, da bi dejanje ponovil. Proti obsodbi so glasovali evropski poslanci Romana Tomc in Milan Zver iz vrst SDS ter Franc Bogovič, SLS. Izjavo vojnega zločinca so podprli tako, da so skupinsko pritisnili na napačen gumbek. Človek enostavno ne ve, ali bi se smejal ali jokal. Ker pa je dogodek preveč resen, raje pustimo sarkazem ob strani. Njihova opravičila o zmoti so kot po tekočem traku sledila ena za drugo.