Razsulo, ki ga je zapustila Janševa vlada, enormne podražitve energentov, nagajanje opozicije SDS in NSi so razgalile popolno neizkušenost Roberta Goloba v veščini vladanja. Popolnoma drži ugotovitev Dejana Verčiča iz sobotnega Objektiva: »Ljudje so na volitvah dobesedno stavili na Goloba, saj je dajal vtis najbolj verjetnega zmagovalca nad Janšo. Tu pa se začne zgodba zapletati, ker je manjkal temeljit čas za priprave na vladanje.«”

Poleg neizkušenosti pri vladanju Goloba ovirajo tudi značajske lastnosti. To je nelojalnost do soborcev (Verčič). Tu mislim na potezo imenovanja notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ki je bil kljub mnenju 17 civilnih iniciativ in organizacij, da za ta položaj ni ustrezen kandidat, gladko izbran kot celo edini primeren. Kljub dokazovanju Glasa ljudstva, da minister za zdravje Bešič Loredan uničuje javno zdravstvo, je s popolnim zaupanjem trmaril do trenutka, ko ni šlo več. Po svoje Goloba razumem, da se ni hotel udeležiti soočenja z Glasom ljudstva. Ampak pokazal je nelojalnost do iniciativ, pa tudi do nas volilcev.

Tudi sicer je rezultat obljub o reformah, ki jih tako zlahka daje, precej boren.

Nelojalnost je pokazal tudi do svojih partnerjev v koaliciji. Do Levice, ker je tako vzvišeno zavrnil predlog o sorazmernem prispevku za dodatno zavarovanje. Do SD, ker je na tako poniglav in nekorekten način odslovil njihovega kandidata.

Kljub vsemu moramo priznati, da se je v borbi z draginjo zelo dobro znašel.

Vsekakor do protestov ni ravnal, kot je Janez Janša. Vzdušje je kljub vsemu neprimerno boljše, kot v času prejšnje vlade.

Premier Robert Golob bi lahko obrnil ploščo. Vsakdo, ki ima voljo, se lahko popravi. Naj prebere tudi kako dobronamerno kritiko, naj za svoje sodelavce izbira boljše kandidate, sicer nas bo strah, kdo bo po Bešič Loredanu naprej uničeval javno zdravstvo. In predvsem naj bo bolj lojalen do svojih partnerjev v koaliciji, do civilnih iniciativ in do nas volilcev.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki