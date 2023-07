Vino meseca: Rose Croix d'Engardin 2022 EKO

Château de l'Escarelle je vinska hiša iz Provanse z dolgoletno tradicijo. Znana je po vrhunskih rosejih, ki so, kot v en glas pravijo poznavalci in kritiki, elegantni in odražajo pravi terroir pokrajine. Posebnost roseja croix d'Engardin je v tem, da velja za najbolj prestižno vino s posestva, zato posebej oštevilčijo vsako steklenico.