“Energetski spor stoletja” vendarle proti koncu

Po skoraj desetletju arbitraže med Holdingom Slovenske elektrarne in termoelektrarno Ugljevik v Republiki Srbski je slovenska stran v minulih dneh dosegla pomembno etapno zmago: arbitri so slovenski strani prisodili odškodnino v višini 67 milijonov evrov. Slovenska energetska družba sicer od bosanske termoelektrarne in od države BiH v dveh sporih skupaj z obrestmi terja več kot milijardo evrov.