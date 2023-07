Dogovor »za javni zavod in njegove zaposlene predstavlja pomemben dosežek v socialnem dialogu«, so zapisali na RTVS. »Pričujoči dokument je rezultat dveh let intenzivnega socialnega dialoga, ki se je deloma realiziral z aneksom številka 14 h kolektivni pogodbi javnega zavoda, zaključil pa z realizacijo kolektivnega dogovora,« so dodali. Dogovor po mnenju vodstva RTVS ne ščiti določenega posameznika, pač pa vse zaposlene v zavodu, saj dogovor, v kolikor ga podpiše reprezentativni sindikat, velja za vse zaposlene na RTVS.

Kot najpomembnejše točke dogovora so izpostavili, da delavca ni mogoče premestiti ali mu odrediti drugo vrsto dela brez njegovega soglasja. Delavca tudi ni mogoče uvrstiti med presežne delavce brez njegovega soglasja, razen če sindikat podpisnik dogovora ne odloči drugače. Pred zunanjim kadrovskim razpisom se mora izvesti notranji razpis. V primeru odpovedi delavcu iz razloga nesposobnosti sindikat poda mnenje, ki ga mora delodajalec upoštevati pri nadaljnjih postopkih.

Če delodajalec krši ta določila, delavcu pripada pogodbena kazen od treh do petih bruto plač, ki jo lahko uveljavi na sodišču. Odpravnine in pogodbene kazni iz aneksa 14 ne veljajo za vodstvene in vodilne delavce, niti ne za pogodbe o zaposlitvi, ki so vezane na mandat. Dodatno je okrepljena vloga sindikata pri sprejemanju splošnih aktov zavoda. Kolektivni dogovor določa tudi postopek pomirjanja in mirnega reševanja sporov med vodstvom in sindikati podpisniki tega aneksa, če do spora pride, so izpostavili na RTVS.

Kolektivni dogovor ima v skladu s sodno prakso enako veljavo kot kolektivna pogodba javnega zavoda oziroma jo skupaj z aneksi še nadgrajuje.

Novi svet RTVS bo danes obravnaval tudi podpis kolektivnega dogovora

V. d. generalnega direktorja RTVS Andrej Grah Whatmough podpis kolektivnega dogovora v teh občutljivih časih ocenjuje za nujnega, saj bodo le tako lahko še naprej zaposleni kakovostno delali in prispevali k zdravim temeljem demokratične družbe. Dogovor pomembno nadgrajuje pravice, ki jih imajo zaposleni po kolektivni pogodbi javnega zavoda, kar je nujni predpogoj za neodvisno in avtonomno delovanje RTVS, so zapisali.

Grah Whatmough se je odzval še na aktualno dogajanje, ko na RTVS poteka menjava vodstva. »Upravi želim srečno roko pri upravljanju našega izredno pomembnega javnega zavoda, ki je unikum v slovenskem prostoru. Pri tem se lahko uprava nasloni na izredno uspešno zaključeno poslovno leto 2022, uspešnejši od začrtanega plana pa smo tudi v prvi polovici leta, kar nam ne bi uspelo brez trdega dela zaposlenih. V veliko čast mi je bilo delati s zaposlenimi in preživeti dve čudoviti leti na čelu RTVS,« je še dodal v pisnem sporočilu za javnost.

Ravno danes popoldne se bo namreč svet RTVS sestal na izredni seji, na kateri bodo med drugim ugotavljali popolnost prijav kandidatov za člana uprave RTVS. Pričakovati je, da bodo na seji obravnavali tudi podpis tega kolektivnega dogovora z zgolj enim od sindikatov RTVS.

Stavka novinarjev RTVS sicer poteka že več kot leto dni. Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS in Sindikat novinarjev Slovenije v pogajanjih med drugim zahtevajo novinarsko in uredniško avtonomijo. Opozarjajo namreč, da sta resno ogrožena obstoj javne RTVS in status zaposlenih. Med zahtevami je ves čas tudi odstop vodstva.