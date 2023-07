Zasebna potrošnja, ki je v prejšnjem obdobju upadala, se je stabilizirala. Trg dela je ostal v dobri kondiciji, plače so se krepko zvišale, medtem ko so zvišanja cen ostala zmerna. Izboljšane razmere v drugem četrtletju so koristile predvsem podjetjem v storitvenem sektorju, je v julijskem poročilu zapisala Bundesbank.

Nemčija je pozimi zdrsnila v tehnično recesijo, bruto domači proizvod (BDP) se je namreč v zadnjem četrtletju lani in v prvem četrtletju letos na četrtletni ravni zmanjšal. Strokovnjaki so večinoma ocenjevali, da je za padec kriva inflacija, ki je zadušila potrošnjo gospodinjstev in zmanjšala povpraševanje po nemških izdelkih v tujini.

Centralna banka opozarja, da bi lahko slabša gospodarska klima nakazovala, da bo gospodarsko okrevanje v preostanku leta počasnejše, kot je bilo pričakovano. Bundesbank je za celotno leto napovedala 0,3-odstotni padec nemškega BDP, v naslednjih dveh letih pa ponovno rast.

Kot dobro je centralna banka v poročilu izpostavila, da so se ozka grla v dobavnih verigah, ki so bila precej časa resna težava za podjetja, še naprej sproščala. Izboljšanje v dobavnih verigah in velik obseg naročil so pripomogli k boljšemu poslovanju industrijskih proizvajalcev in gradbene industrije. Obe panogi sta se v zadnjem času soočali z manjšim povpraševanjem iz tujine in visokimi obrestnimi merami, ki so zavirale investicije in zmanjšale povpraševanje o novih stavbah, je navedla.