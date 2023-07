Robert F. Kennedy mlajši je prejšnji torek v govoru o zunanji politiki v New Yorku izjavil, da lahko svet pričakuje še več podobno prirejenih smrtonosnih virusov, kot je bil covid-19, ki je bil po njegovih besedah narejen tako, da posebej škoduje določenim etničnim skupinam - belcem in temnopoltim, manj pa Judom evropskega izvora in Kitajcem. Tako je njegove besede povzel časopis New York Post.

V nedeljo pa je zatrdil, da so njegove izjave o tem, da je bil virus covid-19 prirejen tako, da ne prizadene Judov in Kitajcev, napačno razumeli. Za televizijo ABC je izjavil, da je zgrožen nad napačnim razumevanjem, a ob tem ni pojasnil, kaj je dejansko želel povedati.

Kennedy mlajši povzroča nekaj zaskrbljenosti pri demokratskih analitikih, saj kandidira za predsedniško nominacijo demokratske stranke. Ne bojijo se, da bi lahko premagal predsednika Joeja Bidna, temveč jih skrbi, da bo odvzel del podpore Bidnu med demokrati, kar bi lahko izkoristil republikanski kandidat.

Glavni izvršni direktor Ameriškega judovskega odbora Ted Deutch je sporočil, da je trditev Roberta F. Kennedyja mlajšega o genetsko prirejenem virusu v korist Judov in Kitajcev globoko žaljiva in neverjetno nevarna. »To odseva nekatere najbolj zavržene antisemitske teorije zarote skozi zgodovino in prispeva k današnji rasti antisemitizma,« je sporočil Deutch.

To pa ni prva sporna Kennedyjeva izjava glede covida-19. Ukrepe proti širjenju virusa je namreč označil za hujše, kot so bili tisti, ki so veljali v nacistični Nemčiji. »Takrat si se lahko vsaj skril na podstrešju, kot se je Ana Frank,« je dejal leta 2020. Za to izjavo se je kasneje opravičil.