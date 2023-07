V Italiji tudi danes v 16 večjih mestih velja najvišje opozorilo zaradi izjemne vročine, po napovedih meteorologov pa bodo temperature v Rimu v torek dosegle 42 ali celo 43 stopinj, kar je krepko več od trenutnega rekorda, ko je živo srebro avgusta 2007 v italijanski prestolnici doseglo 40,5 stopinje Celzija.

V nedeljo se je živo srebro predvsem na jugu države in otokih že povzpelo do 40 stopinj Celzija. Toliko so po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa namerili v Agrigentu, Caltanissetti, Catanii in Ragusi na Siciliji, v Olbii in Oristanu na Sardiniji ter v Tarantu v Apuliji. Najhuje je bilo v Siracusi ob jugovzhodni obali Sicilije, kjer so izmerili 41 stopinj, v Rimu in Firencah pa je bila najvišja temperatura v nedeljo 37 stopinj Celzija.

Drugod po Južni Evropi vročina prav tako ne kaže znakov popuščanja. Atenska Akropola je danes v času najvišjih temperatur še tretji dan zapored zaprta za obiskovalce, temperature čez 40 stopinj Celzija pa bodo še nekaj dni vztrajale tudi v španski Andaluziji in na Kanarskih otokih ter Cipru.

Pred visokimi temperaturami svarijo tudi zdravstvene oblasti na Balkanu. Temperature se bodo okoli 40 stopinj Celzija gibale v Srbiji, Črni gori, Romuniji, Bolgariji, Albaniji, Severni Makedoniji in na Hrvaškem ter Kosovu. Najvišje opozorilo zaradi visokih temperatur je za jug države izdal tudi madžarski meteorološki urad.

Vroč afriški zrak nad celino prinaša tudi povečano nevarnost za nastanek gozdnih požarov, predvsem na območjih, kjer obstaja nevarnost nastanka neviht. Strokovnjaki prebivalcem svetujejo, da med 10. in 17. uro ne zapuščajo zaprtih prostorov.