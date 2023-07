Okoli pol osme ure včeraj zvečer se je glavni cesti iz smeri Kozine proti Starodu pred naseljem Obrov pripetila huda prometna nesreča, v kateri je umrla 25-letna voznica avta znamke audi A3. Po prvih ugotovitvah policije voznica ni prilagodila hitrosti vožnje, zaradi česar jo je v desnem ovinku začelo zanašati čez polno črto na drugo stran ceste.Izgubila je nadzor nad avtom. »V tistem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 39-letni državljan Italije, ki je zaviral in se umikal skrajno desno do kovinske varnostne ograje,« je sporočila Anita Leskovec s PU Koper. Čeprav se je poskušal trčenju izogniti, mu tega ni uspelo preprečiti. Po čelnem trčenju je 25-letnica ostala ukleščena v zveriženi pločevini, voznik iz Italije si je zlomil zapestje, njegova sopotnica pa je bila lažje poškodovana, so sporočili gasilci iz PGD Materija.

Na kraj nesreče so odhiteli gasilci PGD Materija, ki so do prihoda reševalcev ponesrečenima nudili prvo pomoč, iz zverižene pločevine pa ujeli vanjo ujeto hudo poškodovano 25-letnico. Obenem so poskrbeli za psa, ki je bil z njo v avtu. Oba voznika so z rešilci odpeljali v izolsko bolnišnico, kjer je kljub trudu gasilcev, policistov in zdravstvenega osebja uro in pol po nesreči voznica umrla. Zaradi nesreče je bila cesta kakšne tri ure zaprta.