51-letni Shaddock se je na več kot 6000 kilometrov dolgo pot odpravil aprila iz mehiškega mesta La Paz, vendar je kmalu obtičal, ko je nevihta uničila vse elektronske sisteme na njegovem plovilu.

Pomorščak in njegova psička sta tako ostala ujeta v prostranem in neprijaznem severnem delu Tihega oceana. Dva meseca kasneje so ju končno našli v bližini mehiške obale.

Zdravnik na ribiški ladji, ki ju je rešila, je za avstralsko televizijo 9News povedal, da je avstralski mornar ob rešitvi kazal »normalne znake življenja«. Shaddock pa je v videoposnetku povedal, da je »preživel zelo težko preizkušnjo na morju«.

»Potrebujem le počitek in dobro hrano, sicer pa sem zelo dobrega zdravja,« je še dejal Shaddock in dodal, da sta mu pri preživetju pomagala ribiška oprema in znanje. Po reševalni akciji so ga odpeljali v Mehiko na zdravniške preglede.