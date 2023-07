Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nastale nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Na vrhuncu tokratnega vročinskega vala do okoli 37 stopinj

Že v nedeljo so po Sloveniji namerili temperature med 30 in 36 stopinjami Celzija, današnja vročina pa bo še za kakšno stopinjo izrazitejša, je za STA povedal dežurni prognostik na Agenciji RS za okolje (Arso) Brane Gregorčič.

V Beli krajini lahko danes pričakujejo temperature okoli 37 stopinj Celzija, drugod po Sloveniji bo večinoma med 31 in 35 stopinjami.

Predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo danes verjetno vrhunec vročinskega vala, v torek bo vročina na vzhodu Slovenije za nekaj stopinj popustila, se bo pa po svoje nekako zaostrila na Primorskem, kjer bo zapihala šibka burja in bo lahko v torek tam okoli 36 stopinj, medtem ko bo v večjem delu Slovenije v torek med 28 in 33 stopinjami, je napovedal Gregorčič.

»Podobno vroče bo še v sredo, potem pa sledi osvežitev, žal predvsem v obliki krajevnih neviht. Že danes smo izdali opozorilo pred možnostjo močnejših neviht za severovzhod Slovenije. Jutri bo to opozorilo veljalo v večjem delu Slovenije in prav tako tudi v sredo. Po vročini žal pridejo nevihte in z nevihtami tudi povečana možnost za krajevna neurja,« je opozoril Gregorčič.

V drugi polovici tedna kaže, da vsaj v notranjosti Slovenije ne bo šlo čez 30 stopinj Celzija, morda bo na Primorskem kakšna stopinja nad 30, drugod vročine ne bo, bo pa vreme ostalo dokaj nestanovitno. A ker bo nekoliko hladneje, se bo verjetnost neurij od petka naprej nekoliko zmanjšala, je dodal Gregorčič.

Zaradi visokih napovedanih temperatur je Arso za danes oranžno vremensko opozorilo izdal za celotno državo, razen za severozahod, hkrati je za severovzhod, kot omenjeno, oranžno vremensko opozorilo za popoldne izdal zaradi možnosti močnejših krajevnih neviht. Za torek je oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht izdano za celotno državo.

Po podatkih Arsa je prvi vročinski val v tem poletju trajal med 19. in 23. junijem, drugi med 8. in 12. julijem, tretji pa bo predvidoma od 15. do 19. julija. »Zanimivo je, da je dolžina vseh treh zelo podobna, povečini med štiri in pet dni,« so na družbenem omrežju navedli pri Arsu.