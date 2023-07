Kitajski BDP se je po 4,5-odstotni letni rasti v prvem četrtletju v drugem četrtletju na letni ravni zvišal za 6,3 odstotka, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP objavil kitajski statistični urad in v sporočilu navedel, da je imelo okrevanje gospodarstva »dober zagon«.

»Tržno povpraševanje se je postopoma izboljšalo, proizvodnja je nadaljevala rast, zaposlenost in cene se v splošnem niso spreminjale, razpoložljivi dohodek prebivalstva je enakomerno rasel,« je povedal tiskovni predstavnik statističnega urada Fu Linghui.

Podatki so slabši od pričakovanj. Analitiki, ki jih je anketirala AFP, so pričakovali 7,1-odstotno rast, pri tem pa opozorili, da objavljeni podatki ne bodo realno odražali stanja gospodarstva, saj je osnova za primerjavo nizka. Leto prej je Kitajska ob strogih omejevalnih ukrepih zaradi covida-19, med drugim zaprtju mest, omejitvah potovanj in zapiranju tovarn beležila 0,4-odstotno gospodarsko rast.

Bolj realna naj bi bila primerjava s prvim letošnjim četrtletjem, in sicer se je BDP v drugem trimesečju glede na prvo povečal za 0,8 odstotka. V prvem četrtletju je bil BDP za 2,2 odstotka večji kot v, kar se gospodarske dejavnosti tiče, bledem zadnjem lanskem trimesečju.

Obseg prodaje v trgovini na drobno se je junija v medletni primerjavi povečal za 3,1 odstotka, potem ko je bila maja medletna rast 12,7-odstotna. Junijski podatki so skladni z napovedmi analitikov za ameriški medij Bloomberg, kažejo pa na negotovost med potrošniki, poroča AFP.

Stopnja brezposelnosti med mladimi na Kitajskem se je junija zvišala na rekordnih 21,3 odstotka, potem ko je bila maja pri 20,8 odstotka.

Kitajska pričakuje, da bo v celotnem letu 2023 zabeležila petodstotno gospodarsko rast. Lani je rast znašala tri odstotke, precej po uradnim ciljem, ki je bil postavljen pri 5,5 odstotka, navaja AFP.