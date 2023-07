»Promet na mostu je bil zaustavljen,« je v objavi na Telegramu opozoril Aksjonov in dodal, da pristojni organi sprejemajo ustrezne ukrepe. Pri tem sicer ni navedel podrobnosti o dogodku, zaradi katerega so ustavili promet prek mostu. Njegov svetovalec Oleg Krjučkov pa je vse turiste na Krimu pozval, naj za zdaj ostanejo v svojih nastanitvah.

Tudi rusko ministrstvo za promet ni podalo podrobnosti o dogodku, pojasnilo je le, da je bil del mostu poškodovan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruska tiskovna agencija RIA Novosti je ob navajanju izjav oblasti v ruski regiji Krasnodar poročala, da je bila v izrednem dogodku poškodovana ena mladoletna oseba, ruska tiskovna agencija Tass pa je poročala, da je bil zaustavljen tudi trajektni promet, ki poteka ob mostu. Izredne razmere bi sicer lahko vplivale tudi na železniški promet.

Most na Krim je Rusija zgradila leta 2018, ko je z njim vzpostavila cestno in železniško povezavo med ruskim ozemljem in polotokom, ki si ga je nezakonito priključila leta 2014. Oktobra lani je bil most začasno zaprt po siloviti eksploziji, za katero je pred kratkim odgovornost posredno prevzela Ukrajina.