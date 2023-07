Najbolj vroče je bilo v nedeljo v slavni Dolini smrti, v kalifornijski puščavi na meji z Nevado, kjer so uradno namerili 53 stopinj Celzija. S tem sicer to območje ni preseglo rekorda 56,7 stopinje Celzija iz leta 1913, so pa rekordne temperature izmerili drugod po državi.

V Las Vegasu v Nevadi so v nedeljo izmerili 47,7 stopinje Celzija, v Phoenixu v Arizoni pa se je v nedeljo prekinil niz 17 zaporednih dni s temperaturami nad 43 stopinjami Celzija, pred tem pa so v četrtek, petek in soboto izmerili več kot 47 stopinj. V tej zvezni državi trenutno divja tudi 13 požarov v naravi.

Mesta na zahodni obali Kalifornije, kot so Los Angeles, San Francisco in San Diego, so se najhujši vročini izognila s pomočjo hladnejšega zraka iz Tihega oceana. Huje pa je v notranjosti zvezne države, saj se je začela sezona požarov v naravi.

Gori tudi v Oregonu in še naprej tudi v Kanadi, kjer je dim množice gozdnih požarov konec tedna znova dosegel severni del ZDA. V Kanadi se je količina zemljišč, ki so jih doslej v letu 2023 požgali uničujoči gozdni požari, v soboto povzpela na rekordnih deset milijonov hektarov.

V nedeljo je med bojem proti požaru na severozahodu Kanade umrl gasilec, le nekaj dni pred tem pa je 19-letna ženska izgubila življenje pri gašenju požara v Britanski Kolumbiji.

Na skrajnem jugu ZDA na Floridi so medtem v Miamiju prvič v zgodovini izdali opozorilo pred hudo vročino. Tam je vročinski indeks že več kot mesec dni zapored kazal več kot 37 stopinj, v nedeljo pa se je segrelo na skoraj 44 stopinj Celzija. Za razliko od Kalifornije na drugi strani Floridi lega ob oceanu ne pomaga, saj so temperature voda Atlantika pri obali višje od 30 stopinj.

Medtem ko ima južni del ZDA težave z vlažno vročino, druge dele države še naprej pestijo nenadna intenzivna neurja in poplave, ki pa ne prinašajo temperaturnega olajšanja, saj je občutek vlažne tropske vročine hujši od suhe puščavske. Poplave in neurja so v Pensilvaniji v soboto in nedeljo zahtevale tudi najmanj pet življenj.

Takšno stanje se bo v ZDA nadaljevalo najmanj še teden dni, verjetno pa še dlje, pravijo strokovnjaki NWS. Po podatkih zvezne Agencije za varstvo okolja (EPA) se vročinski valovi v večjih ameriških mestih pojavljajo vse pogosteje in intenzivneje.