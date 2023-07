Na področju trgovine Evropska komisija v junija predstavljeni strategiji poudarja pomen trgovinskih sporazumov. EU ima sporazume sklenjene s 27 od 33 članic CELAC, vendar med njimi ni nekaterih največjih držav.

Do zastoja je prišlo pri ratifikaciji dogovora z južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur, v katerem so Argentina, Brazilija, Paragvaj in Urugvaj. Zataknilo se je predvsem zaradi okoljskih zahtev EU, s čimer se članice Mercosurja ne strinjajo.

Sodelovanje pri zelenem in digitalnem prehodu bo sicer ena od tem zasedanja voditeljev EU in CELAC, pri čemer si unija prizadeva za vzpostavitev pogojev za trajnostne naložbe.

Voditelji pa bodo govorili tudi o okrepitvi sodelovanja držav iz obeh regij v okviru multilateralnih forumov ter pri zagotavljanju globalnega miru in stabilnosti, predvsem spričo ruske agresije na Ukrajino.

Tudi pri tej temi obstajajo določene razlike v stališčih predstavnikov obeh regij. Medtem ko EU odločno podpira Ukrajino s finančno, vojaško in humanitarno pomočjo, so države Latinske Amerike večinoma bolj zadržane.

Eno glavnih sporočil vrha bo sicer po napovedih virov pri EU to, da je odnos med EU in CELAC znova vzpostavljen in da ga želita strani postaviti na vzdržne temelje. Med drugim naj bi se zavzeli, da bi vrhunska zasedanja potekala bolj redno.