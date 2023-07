Toplak se je na tatamiju pomeril v petih borbah, premagal je štiri nasprotnike, proti večnemu tekmecu, Rusu Dmitriyjiju Beschenetzu, ki je v finalni borbi s full ipponom postal svetovni prvak, pa je v izenačeni borbi tokrat moral priznati premoč. To ga je vodilo v repasažne borbe in v boj za bronasto odličje. V borbi za odličje je pred iztekom časa na full ippon premagal Rusa Zakharja Gorbunova.

»Za mano je naporen tekmovalni dan, a sem vesel, da se domov vračam z medaljo okoli vratu. Njena barva je bronasta, a je zame vredna veliko več. Le moji najbližji vedo, koliko truda in odrekanja se skriva v njej. Oba z očetom Gorazdom, ki je tudi moj trener, sva garala zanjo, jaz na treningih, in med tekmo na tatamiju, oče pa pri sestavi in planiranju treningov,« je zadovoljen Tim Toplak, ki je pred leti že bil svetovni in evropski prvak, nazadnje je bronasto odličje dosegel na lanskih svetovnih igrah v Birminghamu.

Svetovno prvenstvo Toplak označuje kot začetek kvalifikacijskega obdobja za svetovne igre, ki bodo potekale leta 2025 na Kitajskem, na katere se želi uvrstiti še tretjič in nadgraditi medaljo iz lanskega leta.