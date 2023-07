V Tuniziji se je včeraj mudila nevsakdanja trojica evropskih voditeljev. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen se je hotela v družbi italijanske premierke Giorgie Meloni, ki vodi državo z letošnjim največjim številom prihodov migrantov v Evropi, ter nizozemskega premierja Marka Rutteja v odstopu, čigar vlada je razpadla zaradi premierjevih ostrih protipriseljenskih stališč, s tunizijskim predsednikom Kaisom Saiedom dogovoriti o novem migracijskem sporazumu po vzoru več let obstoječega sporazuma med EU in Turčijo. Na drugem obisku v dobrem mesecu dni pri Saiedu so bili uspešni. Evropska unija je tako pred novim migracijskim dogovorom, vrednim milijardo evrov.

Načelni dogovor med EU in Tunizijo – potrditi ga morajo še države članice – je nekoliko drugačen od sporazuma med EU in Turčijo, v grobih obrisih pa je njegov cilj enak: zajeziti dotok migrantov na evropsko ozemlje. V zameno za gospodarsko pomoč (ta bo znašala okoli 900 milijonov evrov) in pomoč varnostnim silam (100 milijonov) bo Tunizija okrepila boj proti tihotapcem migrantov, ki jih bo odvračala od poti v Evropsko unijo, ter zavrnjene prosilce za azil na evropskih tleh spet sprejemala na svoje ozemlje.

Vzorčno partnerstvo za morebitna nova

Potem ko je tunizijski predsednik Kais Saied junija, ob prvem obisku evropske trojice, zavrnil možnost, da bi Tunizija postala evropski žandar, se je tokrat pustil pregovoriti. Za državo, ki je gospodarsko precej na psu, so evropski milijoni in obetajoče se gospodarsko sodelovanje pravi balzam. Kot je pojasnila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, memorandum o strateškem partnerstvu s Tunizijo temelji na petih stebrih. EU bo za tunizijske študente odprla program Erasmus, vlagala bo v modernizacijo šol in njihovo digitalizacijo ter zeleni prehod. Podprla bo tunizijsko gospodarstvo, tudi s prehodnimi podporami za proračun. Organizirali bodo investitorske konference za Tunizijo, prav tako pa nameravajo skleniti sporazum o strateškem energetskem sodelovanju (EU bo Tuniziji pomagala s tehnologijo za zeleno energijo, ta pa bi v zameno Uniji proizvedeno energijo dobavljala po sprejemljivih cenah).

Šele na koncu je von der Leynova omenila sodelovanje na področju migracij, za kar bodo tamkajšnji varnostni organi dobili več kot 100 milijonov evrov, sodelovanje pa naj bi potekalo skladno s človekovimi pravicami. »Iz humanitarnih razlogov je pomembno, da ustavimo ljudi, preden se podajo na nevarno pot čez Sredozemsko morje,« je dejal nizozemski premier Rutte. »Temeljnega pomena je, da pridobimo več nadzora nad nezakonitimi migracijami,« je dodal. Sodelovanje med evropskimi in tunizijskimi varnostnimi silami bo na področjih krepitve mejnega nadzora, izboljšanja registracij migrantov in vračanja zavrnjenih prosilcev za azil. »Partnerstvo s Tunizijo bi lahko postalo vzorčni model za druga partnerstva s severnoafriškimi državami,« je bila zadovoljna tudi Melonijeva, ki si je zelo prizadevala za sklenitev tega dogovora.

Nič več svetilnik arabske pomladi

Tunizijo ta čas kritizirajo tako zaradi političnega stanja v državi kot tudi zaradi odnosa oblasti do migrantov. Nekoč zgleden primer najuspešnejše države arabske pomladi se sedaj pod predsednikom Kaisom Saiedom vse bolj približuje avtokraciji. V zadnjih mesecih je dal​ Saied aretirati štirideset voditeljev politične opozicije, ki so proti predsedniku (leta 2021 je razpustil parlament) odšli protestirat na ulice. Med aretiranimi je tudi vodja opozicijske islamistične stranke Enahda Rašid Ganuči.

Skoraj dve leti je Saied vladal s pomočjo dekretov, prav tako je ljudi spodbujal k nasilju nad migranti. Državljane je za preusmeritev od težav v državi prepričeval, da njihov množični prihod v Tunizijo predstavlja del kriminalnega načrta, da bi se spremenila demografska struktura v državi. Zaradi teh izjav so ga močno kritizirali v mednarodni skupnosti, tudi v odboru Združenih narodov za odpravo rasne diskriminacije. Zaradi Saiedovih izjav se je posledično povečalo nasilje nad migranti, prav tako so Tunizijci migrantske najemnike vrgli iz svojih stanovanj. Državne oblasti so temnopolte migrante iz podsaharske Afrike še naprej arbitrarno pridrževale.