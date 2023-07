Nekdanji minister za zdravje Bešič Loredan je v naših prejšnjih anketah zasedal vrh lestvic najboljših in najslabših ministrov, to pa zato, ker je bil, tudi zaradi stalne medijske pozornosti, najbolj razvpit minister, vsi ostali člani vlade so bili manj prepoznavni od njega. (Foto: Jaka Gasar)