Anže Ulčar, direktor hokejskega kluba SŽ Olimpija: Liga prvakov je terjala svoj davek

Čez dobra dva tedna bodo hokejisti Olimpije začeli priprave na novo sezono, v kateri bodo ob obeh domačih tekmovanjih, državnem prvenstvu in pokalu Slovenije, spet igrali še v ligi ICEHL. Medtem ko so igralci še na zasluženih počitnicah, je klubski direktor Anže Ulčar že nekaj časa na svojem delovnem mestu. Priprave na novo sezono bodo Ljubljančani začeli 31. julija, bolj ali manj pa je tudi znano, v kakšni zasedbi bodo igrali v novi sezoni. Po dvanajstih letih se je v Tivoli vrnil izkušeni Žiga Pavlin, ob njem pa še Američana Trevor Gooch in Will Cullen, Latvijec Maris Bičevskis, češki vratar Lukaš Horak, Finec Taneli Ronkainen in mladi hrvaški napadalec Vito Idžan ter mlada slovenska hokejista, 19-letni Marcel Mahkovec in leto dni starejši Jan Ćosić.