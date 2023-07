Sistem je preprost: zvečer ali sredi noči vzameš brisačo, se z njo sprehodiš do plaže, jo razgrneš, greš spat, zjutraj lepo mirno vstaneš, pozajtrkuješ in se brez brisače odpraviš do plaže, kjer te čakata tako brisača kot lasten kvadratni meter plaže. Seveda je ob tebi še polno brisač drugih turistov, ki potem počasi kapljajo iz šotorov, prikolic, apartmajev in so tudi vsi srečni, ker so si ponoči zagotovili svoj prostor pod hrvaškim soncem. V občini Gradac, tam daleč na jugu Dalmacije, so se temu početju namenili narediti konec. Pa so jutranje brisačarje prehiteli komunalci, pobrali s plaže vse brisače, jih zmetali na tovornjačke in odpeljali. Kako debelo so pogledali brisačarji, dalmatinski mediji ne poročajo.

Ob prebiranju teh in podobnih novic dolgega vročega poletja nas je prijelo, da se gladko odpovemo brisačnim dogodivščinam. V tem primeru je že bolje v lavor naliti nekaj vode, jo posoliti in vanjo namočiti noge.