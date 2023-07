Alexander Frederick Douglas-Home je bil politik britanske konservativne stranke, ki mu je 18. oktobra 1963 uspel veliki met, saj je postal predsednik vlade. Njegov predhodnik Harold Macmillan je namreč odstopil zaradi zdravstvenih težav. Večja vtisa ni pustil, na oblasti pa je zdržal natanko eno leto. Na Otoku je tedaj vladala gospodarska blaginja, ljudje so bili nagnjeni k trošenju denarja, zato ne čudi, da je skorajda vzporedno na (britanske) ceste zapeljal avto, namenjen tistim, ki so si zaželeli nekaj več. S-type. Jaguar S-type. Luksuzna limuzina, znana tudi po svojih zmogljivostih.

Kupcem sta bila na voljo dva motorja, 3,4-litrski (157 kW/213 KM) in 3,8-litrski (164 kW/223 KM), pri čemer je bil slednji edini na voljo onkraj Luže. Dolžinska mera je bila 4,75 metra, avto pa je tehtal 1625 kilogramov. Največ pripomb je letelo na obliko, češ da ni bila ravno všečna. Cyril Crouch, pomočnik glavnega inženirja karoserije, je tako med razvojem dejal: »Avto se mi je zdel grd. Vem, da tega ne bi smel omenjati na tak način, toda S-type se mi je zdel kot avto čudnega videza.« Kupci niso bili podobnega mnenja, saj je bil uspešnica, med letoma 1963 in 1968 so jih namreč skupaj prodali 24.993, prodajno najmočnejše leto pa je bilo 1965, ko je avto v garažo zapeljalo 9741 kupcev. Dve tretjini izmed njih se je odločilo za močnejši motor.

Oblikovalec William Lyons je bil trmast

Pod obliko se je sicer podpisal William Lyons, šef dizajna, ki pa je veljal za trmastega človeka, ki pri uresničevanju svojih idej ni nikogar pustil zraven. »Ko sem mu omenil, da se mi avto ne zdi privlačen, je samo zamahnil z roko. V celoti je bil odgovoren on. Enkrat sem ga vprašal, je to najbolje, kar znaš narediti? Meni se je avto, ko so ga predstavili, zdel kot starček.« Toda vse ni bilo slabo. Sploh notranjost je bila deležna veliko hvale, saj je bila ergonomija zgledna, stikala za radio in pomik oken na primer so bila enostavno dosegljiva. S-type so seveda testirali tudi novinarji, pri Car and Driver pa so po številnih prevoženih kilometrih različice 3,8S zapisali: »Lahko je priročen družinski avto, poslovni avto ali pa športni kupe. Slednje je jasno vsakomur, ki z avtomobilom prepelje veliko kilometrov, ko dežuje. Neodvisno vzmetenje namreč poveča zanesljivost, svoje delo pa dobro opravijo tudi Dunlopove pnevmatike RS-5. S-type uteleša dober avtomobil.« In tudi hiter avtomobil. Maksimalna hitrost različice 3,8S je bila 196 kilometrov na uro, pospešek do stotice pa 10,2 sekunde. V šestih letih proizvodnje je S-type dočakal nekaj sprememb, med katerimi so bile zamenjava Dunlopovih pnevmatik RS-5 za SP-41 (junija 1964), nadgradnja servo zavor, ki so zahtevale manjši pritisk zavornega pedala in pa 4-stopenjskega ročnega menjalnika (oktober 1964).

Od polomije do prodajne uspešnice

Ko je S-type zapeljal na cesto, se je zdelo, da bo prodajna polomija, saj je v prvem letu v štirih mesecih našel zgolj 42 kupcev, k preporodu v naslednjih letih pa naj bi poskrbeli tudi novinarski zapisi, ki so vožnjo opisovali kot zelo udobno in tudi dinamično. John Bolster iz Autosporta, eden prvih, ki je avto testiral, pa je zapisal: »Ta avto bo povzročil veliko razmišljanja med proizvajalci luksuznih vozil.« Šele pri hitrostih nad 160 kilometrov na uro sta veter in hrup motorja prišla do izraza, pri nižjih hitrostih pa je bila vožnja tiha in mirna. V tistih časih ni bilo avtomobila, ki bi ponujal boljšo kombinacijo zmogljivosti, voznih lastnosti in luksuza, sploh pa ne za takšno ceno, ki je bila okoli 12.500 funtov. Danes so dobro ohranjeni vredni vsaj trikrat več.

Značilna za S-type je bila barva slonovine, a le redki so avti, ki jim karoserije v 60 letih ni bilo potrebno znova pobarvati. Tudi spodnji del vrat ima praviloma težave z korozijo (korozija je prisotna pri skorajda vseh starih jaguarjih), a obnova ni zahtevna. Tako rekoč vsem avtom pa je potrebno zamenjati pnevmatike, ki skozi desetletja napokajo, ne glede na to, koliko prevoženih kilometrov imajo za sabo. Popravila je praviloma deležen tudi zadnji del vozila, kjer sta dve posodi za gorivo, je pa ta obnova bolj kompleksna. Precej manj težav je v notranjosti, sedeži, obloge vrat in preproge so v večini S-type v odličnem stanju, kar je presenetljivo, saj so uporabili veliko usnja in lesa, ki pa sta bila očitno visoke kakovosti.

V prvem letu, ko je zapeljal na cesto, se je S-type preizkusil tudi v evropskem prvenstvu turnih avtomobilov in presenetljivo slavil zmago, čeprav so na primer v enem izmed zapisov novinarji poudarili, da ne gre za avto, ki bi imel izrazito športne preference. Konec koncev so njegovi razvojniki pred športnostjo stavili na udobje. To je bilo v različici s samodejnim menjalnikom še posebej poudarjeno.

