Ceste so z razmahom prometa postale pravi poligon boja za preživetje, hude nesreče pa del vsakdana. A če nekdo na cesti izgubi življenje in sodi med približno 12.000 oseb, ki so del registra za darovanje organov, to še ne pomeni, da do darovanja tudi pride. Za darovanje namreč vsi niso primerni. Darovalec je po prometni nesreči lahko le tisti, pri kateremu nastane smrt zaradi poškodbe možganov in ki je bil prepeljan v bolnišnico z znaki življenja. Če je smrt nastopila na cesti in se poškodovanca ni dalo oživeti, potem ne more biti darovalec. Potrebni so namreč postopki vdrževanja po ugotovljeni smrti, da so organi, ki jih bodo uporabili, še v neki funkciji in je omogočena preskrba s kisikom. Pri čemer velja, da je največje pomanjkanje pri ledvicah, kjer je tudi največ bolnikov, ki čakajo na presaditev.

Med bolj osveščenimi pri darovanju organov, ki je odraz pozitivnega sobivanja, so motoristi. Pogosto je tako, da so zaradi specifičnih poškodb glave naravnost idealni darovalci. Zato ne čudi, da so se v preteklosti v nekaterih motorističnih klubih odločili za akcijo zbiranja darovalcev organov po smrti, tako iz praktičnih kot humanitarnih razlogov. S ciljem in željo z uporabnimi deli telesa pomagati mnogim še živečim. Nihče si seveda ne želi umreti na cesti, je pa zavedanje, kako zelo nevarna je lahko vožnja z motorjem, tudi med Slovenci vse bolj prisotno, tako da se je lani smrtno ponesrečilo 14 motoristov, kar je neverjetnih 58 odstotkov manj kot leto poprej.

Podatki sicer kažejo, da smo Slovenci z možnostjo darovanja dobro seznanjeni, toda končna opredelitev ostaja velikokrat odprta. Veseli pa, da se število svojcev, ki odklonijo darovanje organov po smrti, zmanjšuje. Še več, v letu 2021 je kar 84 odstotkov svojcev soglašalo z darovanjem, ko je to bilo še mogoče. Dokaz, da Slovenci nismo egoisti in se zavedamo, da lahko nekoč pristanemo na seznamu, ko bomo tudi sami rabili nov organ. Ne pozabite, pomoč nekomu drugemu je vsaj majhna pozitivna posledica lastne smrti.