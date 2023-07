Tudi poleti ljudje radi dišijo. Zato strokovnjaki za parfume razkrivajo nekaj nasvetov, kako jih uporabljati v najbolj vročih mesecih leta, da bo vonj tudi ob potenju čim bolj obstojen.

Nanesite več slojev

Namesto nekaj kapljic dišave, ki bo v poletnih dneh zbledela, svoj najljubši parfum razporedite na več mest. Poleg tega poskusite kombinirati več vonjav hkrati. To je odličen način, da vonj traja dlje. Ko pomislite na izdelke, ki jih nanesete zjutraj – od gela za prhanje do vlažilne kreme ali olja za telo – lahko vse to vpliva na to, kako dolgo diši vaš parfum. Sloji so tudi priložnost za ustvarjanje edinstvene dišave, ki bo trajala dlje čez dan. »Vsaka dišava ima svoje značilnosti in z več kot enim parfumom hkrati lahko ustvarite lastno dišavo. Note, kot so meta, bazilika, cvetovi pomarančevca in ​​citrusi, so sinonim za poletje in so popolne sestavine, ki jih lahko naložite drugo na drugo,« pojasnjuje Elizabeth Richards, poznavalka parfumov.

Razpršite po različnih delih telesa

Pozabite na pršenje parfuma po zapestju ali vratu. Poleti ga popršite po komolcih in popku. Tako bo vonj trajal veliko dlje. »Vročina lahko pospeši izhlapevanje parfuma, zato priporočam, da svojo najljubšo dišavo poškropite po komolcih, na pregibu nog in celo po popku. Tako bo vonj čutiti dlje, saj so takšna mesta običajno zaščitena pred neposredno sončno svetlobo,« pojasnjuje strokovnjakinja. Poleg tega si lahko popršimo tudi lase. Parfumi za lase so velika uspešnica zadnjih nekaj poletnih sezon. Govorimo o izdelkih, ki lase naredijo mehke, voljne in jih odišavijo. So odlična rešitev za vse tiste, ki poleti niso navdušeni nad parfumiranjem zaradi vsebnosti alkohola, ki škodljivo vpliva na lase ali kožo, od klasičnih parfumov pa se razlikujejo tudi po sestavinah, saj meglica lasnega parfuma lase dobro navlaži in jih odišavi za več ur. Poleg tega bodo lasem dali dodaten sijaj in zmanjšali statično elektriko, njegova cena pa je v primerjavi s klasičnimi parfumi precej ugodnejša.

Stekleničke s parfumom lahko poleti postavite v hladilnik

Stekleničke so lahko lepe na toaletni mizici, vendar se pogosto zaradi svetlobe in vlage pokvari dišavna nota parfuma, kar bo čez čas vplivalo na dišavo. Strokovnjakinja priporoča, da svoje najljubše dišave shranjujete na suhem, hladnem mestu ali celo v hladilniku. Hlajenje parfuma z osvežilnimi dišečimi notami bo dalo največji učinek.

Hidracija

Če želite, da bo parfum trajal še dlje, poskrbite, da bo vaša koža dobro navlažena. »Prhanje hidrira kožo, kar pomaga izboljšati vonj. Ko ste hidrirani, ustvarite odlično podlago za dišavo,« je pojasnila Richardsova.

Ne drgnite zapestij

Morda mislite, da je obilno pršenje vašega najljubšega parfuma najboljši način za daljšo obstojnost. A to nima močnega učinka, le zapravljate dragocene dišave. Toplota vonj še okrepi, zato tvegate, da bo čez nekaj časa postal preveč intenziven. Če želite zelo dišati, je lahkoten in svež vonj najboljša izbira za poletne mesece. Strokovnjakinja tudi predlaga, da si po pršenju ne drgnete zapestij, saj to vpliva na vonj. »Trenje in toplota lahko vplivata na vonj, zaradi česar bo vonj izgubil svojo ostrino. Razpršite parfum in pustite, da prodre v vašo kožo,« še svetuje strokovnjakinja.