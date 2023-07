Zagotovo ene najbolj uspešnih manekenk, ki so spreminjale dojemanje mode v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, se bodo ponovno zbrale. A ne na pisti, temveč pred kamerami v dokumentarcu The Super Models produkcije Apple TV+. Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington in Linda Evangelista bodo spregovorile o svoji karieri, ki jim je pomagale doseči popularnost, enako največjim hollywoodskim zvezdam.

Skupaj v videospotu Georgea Michaela

Omenjene slavne manekenke so spremenile dojemanje mode in modne industrije. Brez skromnosti bi lahko dodali, da so utirale pot novi, mlajši generaciji, ki je stopala za njimi. Marsikatera mlajša in danes znana manekenka se lahko za svoj uspeh zahvali prav njim. Poleg njih je bila v slavni peterici tudi modrooka Tatjana Patitz, ki je januarja letos izgubila bitko z rakom dojke. Vseh pet je svoj položaj supermodela utrdilo s skupno naslovnico za britanski Vogue leta 1990, ki jo je posnel slavni Peter Lindbergh. Istega leta so se pojavile tudi v videospotu za pesem Freedom Georgea Michaela, ki je z njihovo udeležbo premaknil estetske meje videoprodukcije, Linda Evangelista pa je svoje oboževalce pozitivno šokirala, saj si je za glasbeni video svoje rjave lase pobarvala na platinasto blond.

Manekenke so bile pravzaprav bolj znane v paketu kot posamezno in to se do danes ni ponovilo. »Navdušena sem, da se lahko ponovno srečam s prijateljicami, da proslavimo in preučimo, kako smo supermodeli presegli tradicionalne predstave in omejitve manekenstva v modni industriji,« je dejala Cindy Crawford pred začetkom snemanja štiridelne serije, ki bo premiero doživela 20. septembra. Apple TV+ je že poslal sporočilo medijem, v katerem moderator sprašuje slavne modele: »Kako bi definirali besedo supermodel?« Na odgovore bomo morali počakati do jeseni, saj bo serija v režiji oskarjevca Rogerja Rossa Williamsa poskrbela za vpogled v vse, kar se je dogajalo pred in tudi za kamerami in fotoobjektivi. Slavne manekenke so danes le še častne gostje modnih dogodkov.

Živijo družinsko življenje

Cindy Crawford je srečno poročena s poslovnežem Randejem Gerberjem, s katerim imata sina Presleyja in hčer Kaio, ki stopa po njenih manekenskih stopinjah. Po manekenski karieri je ustvarila linijo lepotnih izdelkov in linijo pohištva. Pred kratkim sta z možem kupila tudi hollywoodsko okrepčevalnico Nate 'n Al. Naomi Campbell je nedavno s pomočjo nadomestne matere dobila drugega otroka, na modne dogodke pa prihaja le kot zvezda. Nastopa v nekaterih televizijskih oddajah, odigrala je nekaj manjših vlog, preizkusila pa se je tudi v petju. Čeprav je tudi po »razpadu« slavne peterice nadaljevala delo in bila najljubši obraz fotografa Petra Lindbergha, si je Linda Evangelista z lepotno operacijo uničila obraz. Prav zato se zadnja leta skorajda ne pojavlja v javnosti. Zakonske sreče ji ni uspelo najti, je mati sina Augustina Jamesa, čigar oče je francoski poslovnež François-Henri Pinault, zdajšnji mož Salme Hayek. Christy Turlington je srečno poročena z igralcem in režiserjem Edwardom Burnsom, s katerim imata hčer Grace in sina Finna. Ukvarja se z jogo, teče maratone in se osredotoča na humanitarno delo, predvsem tisto, ki se ukvarja z zdravjem mater po svetu.