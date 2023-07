Magnificov prispevek k samostojni Sloveniji

Nekateri domoljubni mediji in podobno čuteči posamezniki so se ogorčeno odzvali na Magnificov nastop na državni proslavi. Pa sem se lotil premišljevanja. Nikoli ni prepozno, pa tudi prezgodaj ne, govoriti o zaslugah za osamosvojitev. Vedno je pravi čas. Ne nazadnje tudi zato, ker je treba najpomembnejše trenutke naše zgodovine stalno trgati pozabi in redno opozarjati na junake, po katerih zaslugi smo danes tam, kjer pač smo. Tale zadnji del stavka zveni malce neprijazno, a oceno je treba prepustiti vsakemu bralcu posebej. Temu bi se morda reklo svoboda branja. Vsaj ta nam mora ostati, če nam že svobodo govora neke temne sile kontinuitete poskušajo omejevati.